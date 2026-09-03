El analista y consultor político Jaime Durán Barba lanzó un contundente análisis sobre el rumbo de la gestión de Javier Milei y dejó un contundente aviso con la mirada puesta en el escenario electoral de cara a las Elecciones 2027. Según el especialista, el oficialismo enfrenta un desgaste acelerado debido a que los ciudadanos empiezan a sentir de lleno el impacto del ajuste en sus bolsillos.
En una entrevista otorgada al canal de streaming Carnaval, Durán Barba abordó las particularidades de los liderazgos outsiders en América Latina y reflexionó sobre la promesa que llevó al economista libertario a la Casa Rosada: "Creo que está empezando a perder votos. Estos candidatos outsiders son originales, distintos, pero también tienen elementos negativos. La gente votó a Milei porque ofreció una sociedad mejor y prometió que el ajuste lo iba a pagar la casta y los políticos. Pero cuando sentís que lo estás pagando vos porque tu salario se fue al diablo, te preguntás: ¿yo soy de la casta o de los políticos?".
El descontento de la clase media y el aviso electoral
Durante su intervención, el consultor remarcó la desilusión de gran parte del electorado frente a las expectativas creadas en torno al plan de gobierno. "La gente se ilusionó e inocentemente pensó que dolarizar significaba que su salario de mil pesos pasaba a ser de mil dólares", señaló, y remarcó la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la cotidianeidad de las familias.
"No han subido los salarios. Quizá no muera de hambre y la inflación baje, pero la gente dice: 'no quiero seguir cambiando a mi hijo de la escuela privada a la pública' o 'quiero darle un helado a mi hijo cuando voy al parque y darme un gustito'. Eso es lo más importante en la economía real", enfatizó.
Con este panorama, Durán Barba advirtió que la tolerancia social al ajuste tiene un límite claro y que el malestar económico sobre la vida cotidiana se está empezando a traducir en una seria advertencia política que condicionará las pretensiones de continuidad del gobierno libertario en 2027.