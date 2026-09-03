El analista y consultor político Jaime Durán Barba lanzó un contundente análisis sobre el rumbo de la gestión de Javier Milei y dejó un contundente aviso con la mirada puesta en el escenario electoral de cara a las Elecciones 2027. Según el especialista, el oficialismo enfrenta un desgaste acelerado debido a que los ciudadanos empiezan a sentir de lleno el impacto del ajuste en sus bolsillos.

{{{htmlAmp}}}

En una entrevista otorgada al canal de streaming Carnaval, Durán Barba abordó las particularidades de los liderazgos outsiders en América Latina y reflexionó sobre la promesa que llevó al economista libertario a la Casa Rosada: "Creo que está empezando a perder votos. Estos candidatos outsiders son originales, distintos, pero también tienen elementos negativos. La gente votó a Milei porque ofreció una sociedad mejor y prometió que el ajuste lo iba a pagar la casta y los políticos. Pero cuando sentís que lo estás pagando vos porque tu salario se fue al diablo, te preguntás: ¿yo soy de la casta o de los políticos?".

El descontento de la clase media y el aviso electoral

Durante su intervención, el consultor remarcó la desilusión de gran parte del electorado frente a las expectativas creadas en torno al plan de gobierno. "La gente se ilusionó e inocentemente pensó que dolarizar significaba que su salario de mil pesos pasaba a ser de mil dólares", señaló, y remarcó la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la cotidianeidad de las familias.

"No han subido los salarios. Quizá no muera de hambre y la inflación baje, pero la gente dice: 'no quiero seguir cambiando a mi hijo de la escuela privada a la pública' o 'quiero darle un helado a mi hijo cuando voy al parque y darme un gustito'. Eso es lo más importante en la economía real", enfatizó.

Con este panorama, Durán Barba advirtió que la tolerancia social al ajuste tiene un límite claro y que el malestar económico sobre la vida cotidiana se está empezando a traducir en una seria advertencia política que condicionará las pretensiones de continuidad del gobierno libertario en 2027.