La dura pérdida que golpea a Evangelina Anderson: "Cuesta entender".

Evangelina Anderson atraviesa un doloroso momento personal tras la muerte de una amiga muy cercana. La modelo recurrió a sus redes sociales para despedirla con una serie de mensajes que reflejaron la tristeza por su partida y el profundo cariño que sentía por ella.

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A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de MasterChef Celebrity compartió palabras conmovedoras en homenaje a la mujer, a quien recordó por su personalidad y por la huella que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. “Eras demasiado para este plano, ami. Tu luz, tu sonrisa y tu forma de vivir van a quedarse para siempre en quienes tuvimos la suerte de conocerte”, expresó Anderson en una de las publicaciones. La frase dejó en evidencia el impacto que tuvo la pérdida en la modelo, que eligió destacar las cualidades de su amiga y la manera en que su recuerdo permanecerá presente pese a su ausencia física.

La historia de Evangelina Anderson despidiendo a su amiga.

El mensaje más conmovedor de Evangelina Anderson

En otra de las historias, Anderson profundizó su despedida y puso en palabras la dificultad de aceptar la muerte de una persona querida. “Hoy duele el alma, cuesta entender y aceptar que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas y vos sos una de ellas”, escribió, en un mensaje atravesado por la tristeza y el agradecimiento por el vínculo compartido.

La modelo también expresó cuánto le hubiera gustado continuar compartiendo momentos con su amiga y le dedicó una última frase cargada de afecto: "Ojalá el cielo te abrace tan fuerte como nosotros hubiéramos querido seguir abrazándote acá. Descansá en paz, mi ami de mi corazón”.

Según trascendió, Anderson recuperó una publicación de 2019 en la que aparecía abrazada a su amiga. En aquel momento, le había dedicado unas palabras vinculadas con la lucha contra el cáncer, del que había logrado recuperarse por segunda vez. Ahora, tras conocerse su fallecimiento, la modelo volvió a compartir ese recuerdo y lo acompañó con una despedida que conmovió a sus seguidores. Aunque no dio detalles sobre las circunstancias de la muerte ni identificó públicamente a su amiga en los mensajes, sus palabras dejaron en claro la importancia que tenía en su vida.