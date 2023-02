Duki hizo vibrar a 30.000 personas en dos conciertos en Madrid

Duki, máximo referente del movimiento urbano argentino, comenzó este 2023 con varios proyectos y anuncios, y dos exitosos recitales en Madrid, donde fue ovacionado por 30.000 personas, y que lo reafirman como uno de las figuras más convocantes en la escena internacional.

El máximo referente del trap nacional y uno de los artistas argentinos más escuchados a nivel mundial, había dejado con ganas de mucho más al público español luego de su visita del año pasado, y la expectativa por sus fechas en Madrid y Barcelona ya se palpitaba desde hacía meses, con entradas agotadas y gente trasladándose desde diferentes puntos para verlo en vivo y poder disfrutar de un show con la fuerza que siempre lo acompañan.

Así, este viernes y sábado ante 30.000 personas en el Wizink Center de Madrid estalló al ritmo de "Givenchy", "Rockstar", "Te Sentís Sola", "Sudor y Trabajo", los hits "Tumbando el club", "Ya me fui", "Goteo", "She Don't Give a Fo" y su reciente "Si me sobrara el tiempo", que ya viene copando todos los rankings globales.

El 3 y 4 de marzo se presentará con entradas agotadas en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El cantante que adoptó su identidad artística en las competencias de freesty le como la del mítico "Quinto Escalón" del Parque Rivadavia ", agotó cuatro estadios Vélez en Buenos Aires, para casi 200.000 personas, convirtiéndose en el primer artista argentino en hacerlo, luego de girar por Sudamérica y Europa.

Este 2023 arrancó con el lanzamiento de "Si me sobrara el tiempo", un tema que a pocas horas de estrenarse ya era primero en los rankings. Este año se renueva en desafíos y proyectos para continuar llevando su música a cada rincón.

