Duggan le dio la peor noticia a Milei tras la derrota de Trump en Estados Unidos: "Oscuro"

Pablo Duggan analizó en Radio 10 el nuevo escenario político de Estados Unidos y aseguró que el Partido Demócrata tiene entre sus principales objetivos investigar el préstamo otorgado a la Argentina por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La medida ayudó al presidente Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas de 2025.

{{{htmlAmp}}}

Duggan señaló que uno de los principales objetivos de la nueva conformación del Senado estadounidense será recuperar una posición de poder que los demócratas no tenían desde hace décadas. "Objetivo uno de la nueva conformación de la Cámara de Senadores. Mayoría aplastante demócrata, como hace 50 años que no tiene el Partido Demócrata", afirmó el periodista.

Según relató, entre las prioridades estará "frenar, controlar, desactivar el fondo de ayuda a otros países". En ese punto, vinculó ese mecanismo con la situación económica de la Argentina y sostuvo que ese fondo tuvo un papel clave para el gobierno de Javier Milei. "Con ese fondo, le salvaron las papas a Milei el año pasado. Desactivarlo", aseguró Duggan al explicar la posición que atribuyó al Partido Demócrata.

Pablo Duggan le dio la peor noticia al gobierno de Javier Milei.

La investigación sobre el préstamo

El segundo objetivo mencionado por Duggan está relacionado directamente con el préstamo gestionado por Scott Bessent. El periodista sostuvo que la Cámara de Representantes buscará impulsar una comisión investigadora para determinar cómo se concretó la operación. "Objetivo número dos del Partido Demócrata y número uno de la Cámara de Representantes: comisión investigadora sobre Scott Bessent a cargo de conocer los detalles del préstamo a la Argentina", explicó.

Según Duggan, la investigación podría analizar "posibles hechos de corrupción del gobierno norteamericano y, tal vez, de alguien de la República Argentina" vinculados con la operación. Finalmente, calificó el préstamo como "oscuro" y cuestionó la falta de información disponible: “S conoce poco".