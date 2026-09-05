Dos exempleadas del cantante español Julio Iglesias presentaron una nueva denuncia en su contra por explotación laboral y agresión sexual, después de que la primera causa fuera archivada por la Justicia española al declararse incompetente para investigar hechos ocurridos fuera del territorio nacional.

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Según reproduce la Agencia Noticias Argentinas, las dos mujeres trabajaron en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas durante 2021. Por razones de seguridad fueron identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura.

Ambas relataron haber vivido situaciones de control extremo, tocamientos no consentidos y humillaciones durante el tiempo que trabajaron para Iglesias. El caso salió a la luz a partir de una investigación periodística de Eldiario.es, realizada en colaboración con Univisión Noticias.

Este jueves, Rebeca y Laura presentaron una querella ante la Audiencia Nacional de España, donde piden que la Justicia investigue formalmente sus testimonios. Según su relato, los episodios de maltrato y humillación se repetían en distintos momentos del día, en el marco de su rutina laboral junto al cantante.

La primera denuncia había sido presentada en enero, pero la fiscalía la desestimó luego de que el Ministerio Público sostuviera que España no era "competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes" con el país.

El argumento legal para reabrir el caso

Las denunciantes son representadas por Women's Link Worldwide, una organización no gubernamental que sostiene que los tribunales españoles sí tienen competencia para intervenir en el caso. La entidad cita una ley que permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

"Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió", explicó la organización.

En la misma línea, la presidenta de Women's Link Worldwide, Jovana Ríos Cisnero, remarcó: "El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada".

Un escándalo que vuelve a poner el foco en Julio Iglesias

Julio Iglesias, uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional de las últimas décadas, había logrado que la primera denuncia no avanzara por una cuestión estrictamente procesal: la falta de competencia territorial de la Justicia española. Esa resolución no implicó un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones, algo que ahora las denunciantes y la ONG que las representa buscan revertir.

La nueva presentación pone la pelota nuevamente del lado de la Audiencia Nacional, que deberá resolver si acepta el argumento de Women's Link Worldwide sobre la aplicación extraterritorial de la ley española. De prosperar esa interpretación, el caso podría reactivarse y avanzar hacia una investigación formal de los hechos denunciados por Rebeca y Laura. Por el momento, no trascendió una respuesta pública del entorno del cantante ante esta segunda denuncia.