"Hip-Hop X Siempre": La influencia latina a 50 años del nacimiento de toda una cultura

A medio siglo del nacimiento del hip-hop, la cultura urbana surgida en el Bronx y Harlem neoyorquinos, Amazon Music presenta "Hip-Hop X Siempre" un documental que se propone explorar la influencia vital que los latinos tuvieron y tienen en el movimiento, con testimonios del argentino Trueno, junto a grandes figuras como Eladio Carrión, Fat Joe, B-Real, N.O.R.E., Residente, Myle Towers, Snow Tha Product y Villano Antillano.

El documental forma parte de una campaña que incluye programación exclusiva y contenido editorial original.

El documental fue producido por el reconocido director dominicano de videos musicales Jessy Terrero, y ya está disponible no solo en la plataforma sino también en el canal en YouTube de Amazon Music. También desembarcará pronto en el catálogo de Prime Video.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El título se propone mirar al pasado para recordar y celebrar a los latinos que fueron parte fundacional del hip-hop y también a aquellos que en la actualidad, incluso en latitudes tan lejanas como la Argentina, contribuyen de maneras diversas y significativas a su historia.

Es que no solo la población latina era muy numerosa y participativa en la cultura de los distritos neoyorquinos en los que el hip-hop fue tomando forma en los 70, sino que en la actualidad impulsa su evolución a partir del modo en que el sabor y el color de la música urbana de todo el continente americano lo retoma y lo resignifica.

"Los artistas latinos se inspiran en los ritmos y letras del hip-hop, infundiéndolos con ritmos latinos tradicionales para hacer nuestro el género, ayudando en última instancia a su alcance global y relevancia. ‘Hip-Hop X Siempre’ rinde homenaje a esta historia compartida y a su impacto en nuestra cultura destacando las voces diversas e intergeneracionales que forman parte del movimiento", plantea Rocío Guerrero, directora de Global Latin de Amazon Music en un comunicado sobre el documental y la campaña en la que se enmarca.

Para "Hop-Hop X Siempre", tanto leyendas como Fat Joe, B-Real, N.O.R.E. y Residente, o nuevas voces de la escena, como Eladio Carrión, Myke Towers, Alemán, Snow Tha Product, Villano Antillano y Trueno, relatan qué significa esta cultura en sus vidas.

"El hip-hop es mi mejor amigo; siempre ha estado ahí para mí", dijo el rapero estadounidense de raíces puertorriqueñas Eladio Carrión, mientras que la californiana de padres mexicanos Snow Tha Product aportó: "Fue un acto de rebeldía escucharlo, aún más rebelde unirme y convertirme en rapera, cuando ellos (mi familia) querían que fuera una cantante de mariachi tradicional. Querían que fuera una mujer católica y me casara, que hiciera todas esas cosas, y luego me he convertido en lo que soy ahora".

El puertorriqueño Residente, por su parte, sumó que para él "Hip-Hop es el respeto a la palabra. Usar el poder de la palabra como herramienta para un cambio social".

Junto a ellos, y como único argentino invitado a participar en la producción, se encontraba Mateo Palacios Corazzina, tal es el nombre de Trueno, el joven oriundo del barrio porteño de La Boca que, primero en las batallas de freestyle y luego volcado completamente a su carrera musical, es uno de los más potentes artistas del género en el país.

En charla con Télam hace pocas semanas, y con el Gardel de Oro bajo el brazo por su disco "Bien o Mal", Trueno consideró que "el hip-hop es un movimiento y una cultura" que pertenece "tantos a los latinos como a los afroamericanos" porque "fue creado por ambas culturas". Sobre su papel dentro de ese mundo, señaló: "Difundir el rap que hacemos con nuestros sabores, condimentos y estilo".

Por la campaña, Amazon Music también lanzó listas como "Hip-Hop x Siempre," "Sin Filtro"," "pov: ur hyped", "Puro Trap" y "Puro Rap".

Con información de Télam