Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), el equipo del ciclo abordó la situación sentimental de la cantante Natalia Pastorutti, hermana de Soledad, y Andrés Manini, quienes se separaron recientemente después de 30 años juntos. Asimismo, Pilar Smith aseguró que ambos estarían atravesando una separación con dificultades.

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En ese marco, la periodista brindó algunos detalles sobre la situación y explicó: “Se habla de un divorcio conflictivo porque no se están poniendo de acuerdo a una división de bienes. Hablamos con vecinos y dijeron que en el último tiempo se escuchaban discusiones, gritos, peleas”.

Luego, el ciclo se comunicó con la involucrada para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, la cantante decidió mantener una postura privada respecto a la situación: “La familia súper bien. Es una cuestión privada. Los chicos están bien que es lo importante”.

Qué pasó entre Natalia Pastorutti y Andrés Manini

La cantante Natalia Pastorutti confirmó su separación de Andrés Manini, su pareja durante casi 30 años y padre de sus dos hijos. La noticia fue confirmada por la propia artista en una entrevista televisiva durante unas semanas de fuertes rumores sobre una crisis crítica en el matrimonio.

Natalia Pastorutti se separó de Andrés Manini luego de 30 años de relación.

La pareja se conoció en la infancia y comenzó su noviazgo formal a fines de los años 90. Tras más de una década de convivencia, se casaron en octubre de 2013 en una ceremonia íntima. Con el tiempo, tuvieron dos hijos, Pascual, en 2016, y Salvador, en 2021. Durante las casi tres décadas que compartieron, Manini mantuvo un perfil bajo, acompañando de cerca la carrera musical de Natalia y los proyectos de la familia. Según lo que se confirmó hasta el momento en los medios de comunicación, el motivo de la ruptura amorosa se produjo en medio de fuertes discusiones relacionadas con diferencias económicas y la división de bienes.