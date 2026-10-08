La difícil decisión de Nicole Neumann tras ser denunciada por su vecino: "Con él..."

A raíz del reclamo contra Nicole Neumann por la presencia de sus perros y dos corderos en su chacra, la modelo decidió romper el silencio y hablar sobre la situación.

Nicole Neumann atraviesa un momento complicado luego de que un vecino de su chacra presente un reclamo por la presencia de sus perros y dos corderos. Tras este hecho, la modelo decidió romper el silencio y reveló cómo enfrentará la situación durante un diálogo con Desayuno Americano (América TV).

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Nicole Neumann reveló cómo enfrentará la situación durante un diálogo con Desayuno Americano (América TV).

En ese marco, sostuvo que que no comprende el reclamo hecho en su contra: "Fui notificada desde la comisión del barrio. Es como que una persona que vive enfrente del mar le molesten las gaviotas y el ruido de las olas". Luego, se refirió al vecino que comenzó la polémica y reveló la decisión que tomó para evitar nuevos inconvenientes: " No hablé con él, pero pondré un par de alambrados más y listo, disfruto de mis animales y la naturaleza".

Asimismo, fue contundente al revelar su punto de vista: "No entiendo a la gente que le molestan los animales, más si viven en un campo, una chacra. Es justamente el espíritu del lugar, sino que se vaya a un barrio cerrado". Finalmente, detalló un hecho que, hasta el momento, era desconocido: "Amenazó a mis caseros con que los va a hacer estofado. No creo que lo haga, yo sigo creyendo que existen las almas buenas que no pueden hacerle daño a un animal".

El reclamo contra Nicole Neunmann

Nicole Neumann fue denunciada por un vecino de la chacra que tiene en Los Cardales, según informó la propia comisión del barrio. El reclamo está relacionado con dos corderos de la modelo que habrían ingresado al terreno lindero. La situación generó un conflicto entre los propietarios de las dos parcelas.

El reclamo también está vinculado con los animales que viven en la propiedad de Neumann. Según las publicaciones que informaron el caso, anteriormente habían existido diferencias por los perros que tiene en la chacra y por las molestias que, según el vecino, ocasionaban.