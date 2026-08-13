Diego Recalde indignó a todos en vivo con un repudiable comentario: "Las deudas no son..."

La situación económica en Argentina es cada vez más endeble. El bolsillo aprieta más que nunca; con un mercado laboral atravesando una dura crisis por la destrucción de puestos de trabajo y un endeudamiento privado que alcanza registros con pocos precedentes en la historia.

Esto último llevó a muchos compatriotas a una situación crítica, a tal punto que hay quienes optaron por la peor de las decisiones. Tal fue el caso de una mujer de 63 años quien, tras haber pedido un préstamo al banco y no tener la posibilidad de devolverlo, se tiró debajo del tren Roca este miércoles y falleció en el acto.

Diego Recalde, cineasta libertario.

El acontecimiento consternó a muchos y fue tratado en Crónica, donde los diferentes panelistas dieron su punto de vista sobre los hechos. Sin embargo, cuando le tocó hablar a Diego Recalde, lanzó una apreciación totalmente repudiable y que indignó instantáneamente al resto del equipo.

¿Qué dijo Diego Recalde en vivo?

Al momento de tomar la palabra, el cineasta libertario sostuvo: "Tenés 20 millones de tipos endeudados. Si se suicida, ponele, uno por día, quiere decir que en realidad no es un detonante real el tema de tener una deuda para suicidarte". El conductor del ciclo dejó pasar inicialmente esto y le pidió a su compañera que lea mensajes enviados al ciclo, pero esta reparó en lo dicho por su colega: "Perdón, perdón. Es terrible lo que estás diciendo".

"Estoy diciendo que, estadísticamente, si vos tenés 20 millones de endeudados y se suicida uno por día, quiere decir que estar endeudado no te lleva a suicidarte, porque sino 20 millones de personas se hubieran suicidado. Qué se yo", reiteró sin ruborizarse. Esto generó que otro miembro del panel lo confronte: "¿Sabés la cantidad de policías que también se están quitando la vida por eso, por las deudas? Son muchísimas las personas". "Sí, lo venimos cubriendo hace un montón eso", se sumó la joven que lo cruzó primeramente.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.