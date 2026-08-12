Eduardo Feinmann mostró en vivo el dato que preocupa al gobierno de Milei: "Ese número es..."

La situación económica en Argentina es cada vez más endeble, sobre todo en lo que al empleo respecta. La precariedad laboral y la destrucción constante de los puestos son temas que abarcan asiduamente los medios de comunicación abocados a la política, como es el caso del que Eduardo Feinmann conduce en A24.

Durante la última emisión del ciclo que lleva adelante, presentó un informe del IERAL denominado "novedades económicas en vivo", con una enorme cantidad de informes que resumen el presente del país en números, aunque fueron tres las placas que más llamaron la atención del periodista: una de producción económica y dos de asalariados registrados por el sector privado. "Acá está el drama: comercio, industria y construcción. Este es el drama de la República Argentina", expuso respecto a los sectores que están más a la baja en lo que al primero de los ítems mencionados respecta. "Todo es un drama en el empleo", remarcó.

Hubo una marcada destrucción de puestos laborales en los últimos años.

El dato que preocupa al gobierno de Milei

Sin embargo, lo más crudo llegó después. "Esta me parece que es la clave: destrucción de 235 mil empleos registrados. Ese número es monumental". "Es la realidad que se vive hoy en el mercado laboral en Argentina. Te impacta obviamente en el consumo, en la confianza del consumidor", aportó Guillermo "Willy" Laborda. "En la industria, 83 mil empleos; en la construcción, 61 mil empleos; otros rubros 91 mil.

"Este informe es impresionante", reiteró Feinmann, mientras que el referido panelista acotó: "Y describe bien estas realidades que venimos mostrando, Eduardo, del mercado laboral en una situación bastante complicada. Veremos cuando salga el próximo dato de empleo".