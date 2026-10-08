En una transmisión en vivo de Bondi Live, Diego Poggi reveló una mala experiencia que tuvo trabajando con Robertito Funes Ugarte durante el Mundial.

Luego de que se diera a conocer que la próxima temporada de La Noche de los Ex (Telefe) la conducirá Sol Pérez en reemplazo de Robertito Funes Ugarte, Diego Poggi reveló una mala experiencia que tuvo trabajando junto al periodista de La Nación+ durante su paso por el streaming Bondi Live.

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En ese marco, recordó una situación que le dejó una muy mala impresión: "Me pasó algo muy raro con Rober, porque yo estaba ahí en Miami para el Mundial y nos sentamos en Manolo un día, se me acerca y nos quedamos un rato largo. Y justo me dijeron los chicos de Vero si podía salir en vivo y lo hice, después sé que Rober llamó diciendo ¿por qué lo pusiste a Poggi si yo estoy acá?".

Luego, el conductor de El After aseguró que, en ese momento, intentó buscar una razón lógica por la cual habría hecho este comentario: "No sé si es verdad pero me lo dijo un productor. Yo lo quiero a él. Aparte cuando estuve ahí fue un divino absoluto. Capaz que es como mi perro que necesita cariño todo el tiempo".

Robertito Funes Ugarte dejó Telefe tras la despedida de Lionel Messi

Robertito Funes Ugarte atraviesa una negociación con Telefe después de casi nueve años de trabajo en relación de dependencia. Según explicó el periodista, el canal le comunicó que pasaría de ser empleado en blanco a facturar sus servicios. Funes Ugarte planteó que, antes de concretar el cambio, debe acordarse un reconocimiento económico por los años trabajados.

Robertito Funes Ugarte aclaró su disputa con Telefe durante el streaming La Casa.

La situación tomó mayor repercusión después de la despedida de Lionel Messi en el Monumental. Funes Ugarte había sido convocado para cubrir ese evento para La Nación+, pero aseguró que Telefe no lo llamó para realizar el móvil. Esa ausencia generó versiones sobre una posible salida del canal.