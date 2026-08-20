Detuvieron a un cantante de cumbia por estar detrás de la venta de licencias de conducir para narcos y prófugos

Tenía 53 años, era peruano y se ganaba la vida como cantante de cumbia. Pero según la Justicia federal, esa faceta artística era la fachada de un negocio mucho más redituable: la venta de licencias de conducir truchas a personas que, por ley, no podían tramitarlas.

Germán, así lo identifican las fuentes del caso, fue detenido apenas pisó suelo argentino, en el aeropuerto, tras bajar de un vuelo procedente de Perú. Los agentes de la División Antifraudes de la Policía Federal, con apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo esperaban con la causa ya avanzada.

Germán, el cantante de cumbia, está detenido por venta de licencias.

Mientras eso ocurría, en simultáneo se desplegaba un operativo mucho más amplio: allanamientos en las direcciones de Tránsito de los municipios de San Martín y Ezeiza, y en varios domicilios particulares, en busca de sus cómplices y de pruebas que reforzaran el expediente. La causa quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de María Servini.

Licencias reales, trámites falsos

El esquema no involucraba documentos truchos en el sentido tradicional: las licencias eran auténticas, emitidas por organismos oficiales, pero con datos inventados. "Las credenciales, los plásticos son reales, oficiales de Nación, lo que hacían era emitirlos con domicilios inexistentes y repetidos. De esta manera, encontramos varias licencias de personas que vivían en la calle Azopardo de Billinghurst", explicó un investigador que participó de la causa.

El circuito funcionaba salteando cualquier tipo de control: sin exámenes, sin rueda, sin verificación de antecedentes. Así, la organización habría entregado documentación para circular libremente a cerca de 200 personas con pedido de captura, entre ellas narcotraficantes, prófugos por violencia de género y conductores con deudas millonarias en multas.

Publicidad abierta en redes sociales

Lo llamativo del caso es que el propio Germán promocionaba el servicio sin ningún tipo de disimulo, tanto en sus shows como en sus redes. En uno de los videos que circulan, se lo escucha decir: "Por si acaso el DNI argentino extraviado o que se le hayan robado para la gente que tiene ciertos impedimentos para recuperar su DNI argentino... sí o sí tenemos la forma de poderlo conseguir rápido, en pocos días". En otro, se cubre con un mensaje ambiguo: "Solo para casos excepcionales, para personas que tienen causas, antecedentes u otro problema con la justicia".

Además de Germán, otras 11 personas fueron detenidas e imputadas por asociación ilícita, entre ellas un vocal del sindicato de trabajadores municipales de San Martín, señalado como operador de una oficina paralela montada en un bar cercano a la Dirección de Tránsito, donde dos empleadas se encargaban de "limpiar" las multas de los solicitantes. También cayó el hombre que oficiaba de enlace en Ezeiza, quien gestionaba los trámites desde un local comercial de un shopping de la zona