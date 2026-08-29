Despidieron a Pampita de un plumazo y filtraron el motivo: "Nunca hizo..."

Pampita disfruta de sus últimos días de vacaciones en Saint-Tropez junto a Martín Pepa. Pero mientras la modelo comparte postales de su descanso en la Costa Azul, en Argentina salió a la luz una noticia que golpea de lleno a su futuro laboral.

La confirmación de Yanina Latorre

Carolina Ardohain regresará en los próximos días al país y, aunque ya estaría al tanto de la situación, Yanina Latorre decidió hacer pública una información que afecta directamente uno de sus proyectos profesionales. Se trata de su ciclo de entrevistas en Infobae. Pese a haber tenido buenos números, no continuará. "Su ciclo de entrevistas en Infobae, que rindió en números, ella cobra un sueldo muy caro y no le renuevan el contrato. No es que se lo cortan, no le renuevan", reveló Yanina. De este modo, el ciclo llegaría a su final por una decisión de no renovación.

Pampita no continuará con su ciclo en Infobae.

Los motivos detrás de la salida

La conductora también explicó cuáles habrían sido los motivos que llevaron a tomar esa determinación. Según contó, uno de los principales inconvenientes habría aparecido en relación con la producción y la expectativa que existía alrededor del nombre de Pampita. "Una de las causas, primero, creyeron que como era Pampita, iba a traer figurones. Pero ella nunca hizo esfuerzo de producción", sostuvo Latorre.

A ese punto se sumó otro aspecto que habría generado particular molestia entre quienes fueron convocados para participar de las entrevistas. "Molestó que ella siempre divulga que cobra las notas. Entonces, a todas las personas -entre ellas estoy yo- que llamaron para hacerle una nota, quisieron cobrar. Si la conductora dice que cobra para dar entrevista, porque es un trabajo, bueno, yo gratis no te voy a ir", lanzó Yanina.

Pero la crítica no terminó allí. Yanina también apuntó contra la manera de trabajar de la modelo y aseguró que existen determinadas cuestiones de su dinámica laboral que no habrían caído bien dentro del proyecto. "Lo de levantar el teléfono no lo hace. Cumple con su laburo, es muy profesional, te llega en horario, pero tiene dos defectos: uno, que cuando termina el horario pautado ella se va porque tiene otra cosa, aunque no esté terminado el laburo", explicó.

Por ahora, ni Pampita ni Infobae se pronunciaron oficialmente sobre la continuidad del ciclo, por lo que la versión de Yanina Latorre queda como la única voz pública hasta el regreso de la modelo al país.