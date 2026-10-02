La desoladora despedida de Jey Mammon que sorprendió al espectáculo: “Imposible de entender”

Jey Mammon atraviesa un difícil momento personal tras la muerte de su madre, Ana María. A raíz de este hecho, el conductor decidió compartir con sus seguidores unas conmovedoras palabras de despedida y acompañó el mensaje con una imagen familiar.

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Publicación de Jey Mammon para despedir a su mamá en su cuenta de Instagram.

En ese marco, Jey publicó una fotografía junto a su madre durante la celebración de su cumpleaños y expresó su dolor por la pérdida, además de destacar el amor y la fortaleza que ella le transmitió a lo largo de su vida: “Se fue mi mamá. Frente a lo inevitable y a la vez imposible de entender, hoy te despedimos de acá agradeciéndote tu amor, tu entrega, tu fortaleza y porque nos permitiste ser libres”.

Luego, el conductor recordó a su padre, quien falleció anteriormente. En ese sentido, señaló: “Te espera papá, que nos volvamos a ver. Te amamos, Ana María. Tus hijos y tus nietos”. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de distintas figuras del mundo del espectáculo que lamentaron la pérdida y acompañaron a Jey Mammon en este difícil momento. Entre ellos, aparecen Nancy Duplaa, Raúl Porchetto, Laura Cerati, Susana Roccasalvo, Malena Ginzburg y Fernanda Metilli, entre muchos otros.

La dolorosa pérdida del conductor Jey Mammon

Anteriormente, el artista había perdido a su padre, Roque Rago, en enero de 2021. En ese entonces, la pandemia continuaba en la rutina habitual, pero pudo despedirlo de manera presencial, con las restricciones del caso. En aquel entonces, el conductor expresó unas palabras sentidas para su padre: “Soy quién soy gracias a vos. Chau Roque, te amo por siempre. El humor, la música, la ironía y la alegría es lo que me dejaste para compartir con todos los que pueda en este mundo”. Y agregó: “Gracias por todo, papi. Te voy a extrañar, no sabés cuánto. Descansa como merecés, en paz”.