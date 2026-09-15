La desoladora despedida de Cande Tinelli: "Nadie me amó tanto"

Cande Tinelli atraviesa un momento de tristeza por la muerte de Linda, su perra y compañera durante años. La influencer compartió en redes sociales una serie de fotografías junto a la mascota y escribió una extensa despedida en la que recordó el vínculo que construyeron y contó cómo fueron sus últimos momentos juntas.
La hija de Marcelo Tinelli publicó distintas imágenes que recorren parte de la historia que compartió con Linda y las acompañó con un mensaje cargado de emoción. Allí destacó el amor que recibió de su mascota y la importancia que tuvo en su vida cotidiana. "Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo", escribió Cande Tinelli al comenzar su despedida.
En el texto, la influencer también hizo referencia al delicado estado de salud que atravesaba la perra y al momento en que ambas comprendieron que el final estaba cerca. "No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confiá en mí que así va a ser", expresó.
Cómo fueron los últimos momentos de la mascota
Cande Tinelli contó además que pudo acompañar a Linda durante sus últimos instantes y remarcó que la mascota murió en su casa, rodeada de afecto. "Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías", escribió la cantante, quien también reconoció que todavía le resulta difícil poner en palabras el dolor provocado por la pérdida.
"Viajá tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más", manifestó.