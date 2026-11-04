La desgarradora despedida de Rodrigo Vagoneta a Daniel Bifulco: "Mi hermano, mi amigo"

La muerte de Daniel Bifulco generó tristeza en el mundo del espectáculo. El actor y humorista, recordado por haber integrado Los Jaimitos junto a Rodrigo Vagoneta y Roberto Peña en el histórico VideoMatch, falleció a los 56 años. Tras conocerse la noticia, uno de sus amigos más cercanos le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales y también aclaró qué ocurrió.

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“Lloro. Se fue quien más me hizo reír. Un artista inmenso. Mi hermano, mi amigo. El verdadero Jaimito. Te voy a amar siempre querido Dani. Genio del humor... ya haremos algo arriba como siempre. Que en paz descanses. Gracias por tu amistad y por el amor de toda una vida. Te voy a extrañar”, escribió el mencionado Vagoneta en una publicación acompañada por distintas fotografías junto a su compañero.

El mensaje de Rodrigo Vagoneta tras la muerte de Daniel Bifulco.

¿Qué le pasó a Daniel Bifulco?

La repercusión de la noticia también llevó al humorista a explicar las circunstancias del fallecimiento. En diálogo con PrimiciasYa, confirmó que Bifulco sufrió un infarto y remarcó que no atravesaba problemas de salud conocidos: “No estaba enfermo. Tuvo un infarto repentino. Para mí, fue uno de los que más me hizo reír. Que Dios lo tenga en la gloria”.

El artista fue encontrado sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza. Según trascendió a partir del parte policial, su hermano llamó al 911 durante la madrugada del miércoles para alertar que se encontraba inconsciente. Cuando llegó el SAME, los profesionales constataron el fallecimiento. El informe indicó que no presentaba signos de violencia y que la Justicia dispuso una investigación por averiguación de causal de muerte y una autopsia.

Bifulco alcanzó popularidad en la televisión argentina como integrante de Los Jaimitos, el trío humorístico que compartió con Vagoneta y Peña en VideoMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli. Con sus sketches y remates cargados de humor, se convirtió en uno de los personajes recordados de aquella etapa del ciclo.

Su partida sorprendió también porque continuaba activo y tenía proyectos por delante: apenas una semana antes había firmado contrato para realizar una temporada teatral durante el verano.