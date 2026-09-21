El desgarrador relato de Costa tras la internación que atravesó: "Pensé que era el fin"

Costa finalmente recibió el alta tras la dura internación que atravesó, producto de la encefalopatía hepática que sufrió. La mejoría en su salud le permitió volver a su trabajo en Cortá por Lozano y habilitó también a que pueda hablar sobre lo ocurrido en diferentes ciclos.

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Esto último incluyó a Infama, donde hizo acto de presencia este domingo para referirse al cuadro que la afectó; cómo repercutió en ella tanto física como mentalmente y los miedos que la embargaron en todo ese proceso, conmocionando a todo al señalar que temió por su vida en determinado momento.

Costa junto a Verónica Lozano.

¿Qué dijo Costa sobre su internación?

"Estuviste en terapia intensiva, estuviste grave vos. Muy grave", le señaló Marcela Tauro en un pasaje de la charla. "En terapia, toda cableada, aislada. Y bueno, nunca es lindo estar internada, pero tampoco en una terapia", completó la humorista, quien confesó: "Quería escribir, no podía y yo tenía miedo de escribir mal, porque también preocupás a un montón de gente. Angustiás al otro sin querer, porque vos lo que querés es estar bien no solo por vos, sino por tu gente querida. La gente que día a día está pendiente de vos".

En esa misma línea, aseveró: "La pasé muy, muy feo. Te sentís en un estado de desnudez, de soledad, donde estoy yo; mi Virgen de Lourdes; el padre Pío y el Espíritu Santo. Pero llega un momento que hay algo que ya no es una cuestión de fe, es una cuestión de salud. Si bien todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte, llega un momento que vos decís 'y bueno...'".

"¿Te querías morir?", le preguntó sin filtro uno de los panelistas. "No, yo nunca me quise morir", contestó costa. "¿Pero pensaste que te ibas a morir?", reformuló entonces la consulta su interlocutor. "Sí. Pensé que era el fin por el sentido de que mi cuerpo no aguantaba más", expuso entre lágrimas Costa, conmocionando a todos los presentes.