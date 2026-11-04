El desgarrador adiós de Roberto Peña a su amigo Daniel Bifulco: "Hoy Los Jaimitos no estamos muy contentos"

El actor y humorista que formó parte del histórico trío que se hizo popular en VideoMatch, Daniel Bifulco, murió a los 56 años de manera repentina y, según las primeras informaciones, habría sido víctima de un infarto. Tras este hecho, varias figuras publicas expresaron sentidas palabras de despedida para Daniel, entre ellas, Roberto Peña.

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A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, el actor que formó parte de Los Jaimitos junto a Bifulco y Rodrigo Vagoneta, expresó: "Querido amigo, Dani, que decir en este momento, cuando el dolor es inmenso. Simplemente gracias, por tu amistad , por tus risas, por tu confianza y empuje en cada locura que se me ocurría! Quiero seguir recordando cada abrazo, cada momento que te veía venir y sabía que estaba lleno de ocurrencias de “El Jaimito por excelencia que siempre fuiste”.

Roberto Peña despidió a Daniel Bifulco a través de sus redes sociales.

Luego, concluyó el mensaje y remarcó la actitud positiva del humorista, incluso en los momentos más difíciles: "Me quedo con todo el amor que te di y que me diste. Y pensar que ahora, te tenga el barba en la mesa, para salirle con alguna de las tuyas me calma el alma. Hoy Los Jaimitos no estamos muy contentos, pero sin duda hay un montón de gente que al recordarte, lo estará, porque ese es el homenaje más hermoso que sin duda te mereces. Siempre fue tu lema hacer reír y regalaste alegría aún en los momentos más difíciles. Te amo y te llevo conmigo hoy y siempre".

Quién era Daniel Bifulco

Daniel Bifulco alcanzó popularidad en la televisión argentina durante los años 90 gracias a su participación en VideoMatch, el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli. En ese entonces, formó parte de “Los Jaimitos”, un trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El grupo se hizo conocido por interpretar a tres personajes infantiles que abordaban noticias y temas de actualidad a través de canciones, rimas y remates con doble sentido.

El sketch se convirtió en uno de los segmentos recordados del programa. Con la presentación “Los Jaimitos estamos con ustedes”, los humoristas combinaban melodías conocidas con ocurrencias sobre la actualidad, la farándula y distintos acontecimientos.