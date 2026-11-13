La periodista y conductora ultra oficialista Cristina Pérez realizó un análisis sobre el escenario político y económico argentino en su programa Cristina sin vueltas, donde puso el foco en el cierre de año de la gestión del presidente Javier Milei y los desafíos inmediatos que enfrenta el oficialismo de cara al calendario electoral.

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Durante su editorial, Pérez remarcó que el clima general está marcado por una falta de definiciones claras entre los distintos actores de poder. "La sensación es que en realidad nadie está mostrando todas las cartas. Y todo este marco difuso, cuando está acercándose el año electoral, obviamente aumenta la incertidumbre", afirmó al abrir su intervención.

El impacto de la inflación y la tensión con las paritarias

Al referirse al clima social hacia el cierre del año, la conductora evaluó la capacidad de contención del Gobierno nacional frente a un período habitualmente sensible. "En un pestañeo será diciembre, un mes de especial sensibilidad que el gobierno hasta hoy supo transitar manteniendo el orden", señaló la periodista, quien destacó que se trata del último diciembre del mandato en curso previo al año electoral.

Pérez puntualizó que, si bien en la actualidad "no parece haber acciones unificadas de protesta", sí se observan focos de conflicto puntuales. En ese sentido, mencionó la existencia de "reclamos sectoriales por paritarias en varios sectores, que probablemente se van a tensar con la suba de la inflación".

En su análisis económico, vinculó de forma directa la puja distributiva con los últimos registros de precios. Pérez calificó como un "inesperado respingo" la cifra de 2,2% en el mes de octubre, remarcando su composición interna y las consecuencias directas sobre la población más vulnerable.

"Con especial incidencia en alimentos, que pesan en la canasta básica, no solo puede elevar el número de pobres, sino que además mete presión en la ya ajustada carrera salarios e inflación", advirtió la conductora respecto al efecto del costo de vida en los ingresos.

El acotado margen para los candidatos presidenciales

Hacia el tramo final de su exposición, Cristina Pérez sostuvo que la economía ingresó en una fase donde el margen de maniobra se reduce de manera acelerada. "De ahora en más cada dato cuenta en todo sentido. Porque cada dato va a ir delineando la tendencia de lo que va a pasar en la economía", indicó.

Bajo esa misma premisa, la periodista enfatizó que los tiempos de espera se agotaron tanto en la gestión económica como en el armado partidario general: "Ya va quedando menos tiempo para esperar. Y porque de alguna manera se terminaron los ensayos en todo sentido. También en el sentido político".

Para concluir, Pérez subrayó los límites temporales que enfrentarán quienes aspiren a competir en las urnas: "Ustedes piensen que los que definan ser candidatos a presidente, dentro del sistema político o los llamados outsiders, no tienen más allá de marzo".