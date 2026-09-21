Costa rompió el silencio y decidió contar la verdad sobre el momento de salud que atraviesa: "El fin"

Durante una transmisión en vivo de Infama (América TV), la mediática Costa aprovechó su paso por el ciclo para hablar sobre su estado de salud luego de permanecer internada durante la primera semana de septiembre por una bacteria en su sangre. En ese marco, explicó: "El diagnóstico, que nunca me sale, es encefalopatía hepática. Estuve en terapia, toda cableada, aislada porque todavía no tenía diagnóstico".

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Costa hablo sobre su internación durante su paso por Infama (América TV).

Luego, señaló que no quería informar sobre su estado por miedo a preocupar a sus allegados: "Quería escribir y no podía, tenía miedo de hacerlo mal porque preocupás a un montón de gente, angustiás al otro sin querer porque vos querés estar bien, no solo por vos, sino por tu gente querida, los que día a día están pendientes de vos. Toda mi gente estaba pendiente de mí".

Asimismo, añadió detalles sobre su conmovedora experiencia: "La pasé muy feo, te sentís en un estado de desnudez, de soledad, pero llega un momento en que hay algo que no es una cuestión de fe, sino de salud. Llega un momento en el que vos decís: 'Y bueno'. Pensé que me iba a morir, pensé que era el fin porque mi cuerpo no aguantaba más". Finalmente, reflexionó: "¿Dónde está mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Ahora sí sé cuál es mi lugar".

Qué le pasó a Costa

La panelista de Cortá por Lozano (Telefe), Costa, fue internada de urgencia a causa de un neumococo que migró a sangre y tuvo una encefalitis hepática. Asimismo, la información fue revelada por el panelista Guille Barrios en su cuenta personal de X. En ese entonces, además reveló que pasó por terapia intensiva. Finalmente, recibió el tratamiento antibiótico, su cuadro comenzó a evolucionar y fue trasladada a una sala de cuidados intermedios. Ahí, continuó con estudios, análisis y tomografías hasta lograr estabilizarse.