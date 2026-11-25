Ángel de Brito generó incertidumbre sobre el destino de LAM (América TV) A través de una historia de Instagram tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre.

Ángel de Brito generó incertidumbre sobre su futuro laboral y el destino de LAM (América TV) después de publicar un mensaje en sus redes sociales, en medio de las negociaciones por la continuidad del ciclo. A través de una historia de Instagram, el periodista lanzó: “Decisión tomada”.

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Ángel de Brito en sus historias de Instagram.

La publicación fue interpretada como una señal de que el conductor ya habría definido dónde continuará con LAM, aunque no confirmó públicamente cuál fue su decisión. Todo comenzó luego de la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, propietario de El Nueve, que abrió negociaciones entre esa señal y América TV por los programas de la productora.

Por ahora, el periodista sí dejó en claro que LAM continuará al aire, aunque el canal todavía no se sabe: “LAM va a seguir donde sea, en uno o en otro”. También explicó que su prioridad es mantener el equipo y contar con los recursos necesarios para sostener el programa.

Qué pasó con Mandarina Contenidos

El Grupo Octubre, encabezado por el empresario y dirigente sindical Víctor Santa María, acordó la compra del 100% de Mandarina Contenidos, la productora fundada por Mariano Chihade en 2005. La operación, anunciada el 28 de octubre, incluye también a Bondi.

Mandarina es responsable de programas conocidos de la televisión argentina, como LAM, El diario de Mariana, Sálvese quien pueda (SQP) y BTV. La adquisición generó expectativa en el ambiente televisivo porque el Grupo Octubre también es propietario de Canal 9, mientras que varios de esos ciclos se emiten actualmente por América TV.

Como parte del acuerdo, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9. En cuanto a los programas que Mandarina produce para América, la empresa informó que continuarían al aire con normalidad, de acuerdo con los contratos vigentes. Por su parte, Yanina Latorre contó que estaba evaluando propuestas laborales.