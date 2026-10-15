Se conoció la repudiable forma en que Giordano se refería a Romina Yan: "Me levanto a la..."

Dante Giordano, quien fuera marido de Romina Yan hasta el día de su muerte, quedó en el ojo de la tormenta en estos últimos días, luego de las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los maltratos que habrían recibido tanto él como su hermano Franco por parte de su padre.

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Esto le valió críticas de todo tipo y produjo que una horda de cuestiones del pasado salieran a la luz recién ahora. De entre todas ellas, una de las más destacadas fue la aberrante manera en que el hombre supo referirse alguna vez a su futura esposa, algo que comentó Ángel de Brito en una de las emisiones más recientes de LAM.

Romina Yan junto a sus hijos, ahora adultos.

La repudiable forma en que Dante Giordano se refería a Romina Yan

"Desde técnicos hasta artística, todos me hablan pestes de Giordano como compañero", expuso primeramente el reconocido periodista, quien agregó. "Me decían que a partir de su romance con Romina, obviamente, le dan un cargo importante. Él era tiracables, empezó a trabajar desde abajo, a partir de la relación le dan un puesto importante y me dicen que era soberbio, que era maleducado con todo el mundo, que era despectivo".

Para dar fe de esto último, contó: "Hoy me escribieron del elenco y productores de Chiquititas en el teatro, para contarme una historia que es tremenda. Era productor técnico. Me dicen que él había apostado que iba a conquistar a Romina Yan y que se iba a casar con ella, con frases muy despectivas hacia ella". Sobre esto, detalló qué fue lo que le dijeron puertas adentro de esa producción: "Yo estuve ahí cuando él hizo esa apuesta. Estaba en el teatro ese día cuando Darío dijo algo así: 'Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso’".

Respecto a por qué esto jamás había sido contado, De Brito reveló que la réplica fue: " Todos los que estábamos ahí no podíamos decir nada, porque teníamos mucho miedo de perder el trabajo porque Romina estaba completamente enamorada de él”.