Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y recibió este jueves 2 de octubre un nuevo parte médico sobre su estado de salud. Según informaron desde la institución, la conductora presenta una evolución favorable y permanece en una habitación común.

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El documento fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y detalló que Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder regresar a su domicilio. "Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico", precisaron desde el centro médico, donde la conductora continúa bajo supervisión de diferentes áreas.

La figura televisiva permanece internada desde hace 14 días debido a un cuadro de neumopatía. De acuerdo con la información difundida por el sanatorio, el tratamiento continúa dando resultados y su evolución es favorable.

Desde el Mater Dei también agradecieron "especialmente el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia", una frase que ya había aparecido en anteriores comunicados sobre la salud de la conductora. Por el momento, el próximo parte médico está previsto para el lunes 5 de octubre, siempre que no se produzcan cambios en su estado.

Se conoció el nuevo parte médico de Mirtha Legrand.

Qué pasará con los programas de Mirtha Legrand

Mientras Mirtha Legrand continúa internada, El Trece decidió mantener al aire sus programas durante los próximos fines de semana. La conductora no estará presente en la emisión de La Noche de Mirtha prevista para este sábado 3 de octubre y su ausencia podría extenderse al programa siguiente.

Al igual que ocurrió durante los dos últimos fines de semana, Juana Viale continuará al frente de las emisiones correspondientes a los almuerzos y las cenas. La información fue difundida por Matías Vázquez en Puro Show.