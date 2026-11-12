Se conoció el futuro de Mirtha Legrand en El Trece: qué pasará con el programa de la diva de la TV argentina

Mirtha Legrand podría tener un programa especial de despedida en El Trece antes de finalizar 2026, después de 58 años al frente de sus históricos ciclos televisivos.

El futuro de Mirtha Legrand en la televisión argentina quedó envuelto en incertidumbre. Mientras la conductora atraviesa un momento delicado de salud y reduce progresivamente sus apariciones públicas, en El Trece comenzaron a evaluar distintas alternativas para definir la continuidad de uno de los ciclos más emblemáticos de su programación.

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Qué pasará con Mirtha Legrand en El Trece y cuándo sería su despedida

En las últimas semanas comenzó a tomar fuerza una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana: el final de la histórica etapa televisiva de Mirtha Legrand. Según trascendió, las autoridades de El Trece analizan organizar un programa especial antes de que termine 2026 para despedir a la conductora de la pantalla.

La propuesta contempla una emisión que funcione como homenaje a sus 58 años al frente de los tradicionales almuerzos y las posteriores cenas televisivas. La intención sería reunir a importantes figuras del espectáculo, el periodismo y la cultura para acompañarla en un último encuentro con el público.

Por el momento, la iniciativa continúa en evaluación y no existe una fecha confirmada para su realización. Tampoco se conocieron detalles sobre el formato que tendría el especial ni sobre los invitados que podrían participar.

La posibilidad de una despedida está relacionada con la situación de salud de la conductora, un factor que genera preocupación en su entorno y que también condicionaría sus próximos compromisos profesionales. Aunque retomó lentamente algunas actividades sociales, su regreso habitual a la televisión aparece cada vez más incierto.

El Trece prepara un homenaje para los 100 años de Mirtha Legrand

La eventual despedida de la pantalla no sería el único acontecimiento que el canal tendría en carpeta. Según la información que trascendió, también existe la intención de organizar una gran celebración por los 100 años de Mirtha Legrand, que se cumplirán el 23 de febrero de 2027.

El festejo buscaría reconocer la trayectoria de una de las personalidades más importantes de la televisión nacional, cuya carrera atravesó distintas generaciones y transformaciones de la industria audiovisual.

La organización de este evento también dependería de la evolución de su salud. Por ahora, no hay confirmaciones sobre el lugar, los invitados ni las características que tendría la celebración.

La posibilidad de realizar ambos acontecimientos refleja la intención de reconocer el recorrido de la conductora y su vínculo histórico con El Trece, donde sus programas se convirtieron en una referencia de los fines de semana.

A qué hora estará La Noche de Mirtha el sábado 14 de noviembre

Mientras se define el futuro de la conductora, la programación del canal continúa con modificaciones. Para el sábado 14 de noviembre, La Noche de Mirtha tendrá un cambio en su horario habitual y comenzará a las 22.30, una hora más tarde de lo acostumbrado.

El movimiento permitirá incorporar una nueva propuesta a la grilla de los sábados. De esta manera, la franja de las 21.30 quedará destinada al estreno de Todo Sigue Igual, un ciclo que buscará renovar la oferta de entretenimiento de la señal.

Roberto Moldavsky y Toto Kirzner estarán al frente de Todo Sigue Igual, el nuevo programa de El Trece que combinará humor, actualidad y música y ocupará la franja de las 21.30.

Todo Sigue Igual: el nuevo programa de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner

El espacio estará conducido por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, quienes compartirán una propuesta que combinará humor, actualidad y música.

Uno de los principales atractivos del formato será el contrapunto generacional entre sus conductores, con distintas miradas y estilos que buscarán generar situaciones entretenidas para la audiencia.

Así, El Trece prepara cambios en una de sus noches centrales mientras define cómo continuará la presencia de Mirtha Legrand en la pantalla. La posible despedida y el homenaje por su centenario todavía no tienen confirmación oficial, pero ya forman parte de los escenarios que analiza el canal para los próximos meses.