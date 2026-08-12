El conmovedor mensaje del Polaco por la muerte de su padre: "No sabía que tu pérdida sería tan difícil”

El cantante argentino de cumbia, Ezequiel Iván Cwirkaluk (más conocido como El Polaco), recordó a su padre y decidió compartir con sus seguidores una emotiva publicación juntos durante el día de su cumpleaños. En ese sentido, acompañó el material audiovisual con una sentidas palabras: “Feliz cumple papi, no sabía que tu pérdida sería tan difícil”.

Publicación del Polaco en sus redes sociales.

El papá del Polaco, Jorge Carlos Cwirkaluk, fue hallado sin vida en las inmediaciones de su casa en junio de 2021, cuando tenía 59 años. En aquel entonces, el cantante habló sobre su pérdida en público: “Es un golpe que uno nunca se lo va a esperar. Un dolor inmenso que uno no se imagina sentir”.

En ese contexto, en la publicación actual, El Polaco dejó en evidencia el profundo dolor que aún siente con el fallecimiento de Jorge: “Todos los días te extraño y te necesito al lado mío, pero la estamos luchando como vos me enseñaste. Te amo viejito”.

El Polaco habló por primera vez sobre su padre en vivo en 2021

Tras la muerte del padre del Polaco, Jorge Carlos Cwirkaluk, el cantante habló por primera vez en 2021 durante una charla con la cronista de Los Ángeles de La Mañana, Maite Peñoñori, por El Trece. En ese sentido, expresó: “Es un golpe que uno nunca se lo va a esperar. Un dolor inmenso que uno no se imagina sentir. Pasé momentos muy tristes. Trato de hacerme el boludo y ponerle el pecho, porque tengo mis hijas, mi familia”.

Luego, agregó: “Quedarme en mi casa sin hacer nada es peor. De hecho, pasé unos días recontra tristes. Creo que los días más tristes de mi vida los pasé estas semanas. Él siempre fue un loco. No se cuidaba su salud. Siempre pensaba que era inmortal. Si bien la depresión y las adicciones llenan el vacío por momentos, trae más depresión y cosas más tristes”.

Finalmente, reflexionó: “Un tipo de 59 años, con hijos exitosos, con nietas sanas, hijos sanos. Eso es lo que a veces uno no puede entender. Era mi papá. Es el loco que quería tener siempre en mi corazón. Para todas las personas que están del otro lado, que tienen adicciones, cuiden su salud. Hay chicos y nietos que sufren, que quieren verlos crecer. Para mi también va”.