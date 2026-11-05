La actriz Iliana Calabró compartió un sentido mensaje para recordar a su padre, Juan Carlos Calabró, a 13 años de su muerte.

El humorista Juan Carlos Calabró murió el 5 de noviembre de 2013, a los 79 años, a causa de una insuficiencia renal y complicaciones derivadas de una enfermedad en la médula ósea. A 13 años de su fallecimiento, su hija Iliana Calabró lo recordó con una emotiva publicación en redes sociales.

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El humorista Juan Carlos Calabró murió el 5 de noviembre de 2013.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió unas sentidas palabras en las que reflexionó sobre la ausencia física del reconocido humorista y la forma en que mantiene vivo su recuerdo en su vida cotidiana: “Hoy ya van 13 años… no de ausencia, sino de otra forma de presencia. Y aunque estés en otro plano, te quedaste en el mío y me acompañás”.

Luego, profundizó en el significado que tiene para ella ese acompañamiento y contó que encuentra a su padre en los momentos difíciles, pero también en cada alegría y logro personal: “Cada vez que el alma se me quiebra, ahí estas vos, aparecés y sin decir nada me sostenés. En cada abrazo que no veo pero siento. En cada logro celebrando juntos. Gracias por tanto amor, papá. Gracias por seguir acá”.

Quién era el papá de Iliana Calabró, Juan Carlos Calabró

Juan Carlos Calabró fue un reconocido actor, humorista y locutor argentino que construyó una extensa carrera en radio, televisión, cine y teatro. Comenzó su recorrido artístico en radio con Farandulandia, a principios de los años 60, y llegó a la televisión en 1962 con Telecómicos.

Su éxito legó con Calabromas, el programa que comenzó en 1978 y que presentó algunos de sus personajes más recordados, Johnny Tolengo, Aníbal y Gran Valor. En los años 90 alcanzó otro gran éxito con El Contra, un personaje que se caracterizaba por confundir a sus invitados con otras personas y llevarlos a situaciones humorísticas mediante preguntas y comentarios provocadores.