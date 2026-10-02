Conmoción en la TV por lo que confirmó Luis Ventura sobre su hijo menor: "Estaba dejando de ser él"

La salud del hijo menor de Luis Ventura generó preocupación en las últimas horas, luego de que trascendiera que había sido internado. El conductor decidió salir a dar tranquilidad y contó públicamente cómo se encuentra el pequeño en la actualidad.

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¿Qué le pasó al hijo de Luis Ventura?

Se trata de Antoñito, hijo de Ventura y Fabiana Liuzzi, quien fue ingresado a la Clínica Trinidad el lunes 28 de septiembre. Este jueves, el conductor de Primicias Ya (América TV) decidió contar lo sucedido a través de sus redes sociales, explicando que los primeros síntomas habían encendido las alarmas familiares.

"Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron", relató Ventura en una publicación desde su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro el nivel de preocupación que atravesó la familia durante esos días, aunque sin precisar un diagnóstico puntual.

El posteo de Luis Ventura por su hijo.

Una semana de internación con final feliz

Según explicó el propio conductor, los estudios realizados durante la internación permitieron detectar ciertos parámetros alterados que, con el correr de los días, lograron normalizarse. Con ese dato, Ventura buscó bajarle el tono a la preocupación inicial y confirmó que su hijo ya se encuentra mejor.

Más allá de la angustia del momento, el periodista también compartió una faceta íntima de la estadía de Antoñito en la clínica. Junto a un video en el que se lo ve caminando por los pasillos del sanatorio, escribió: "El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer", reflejando el buen vínculo que generó el nene con el personal médico.

Luis Ventura se mostró preocupado por la salud de su hijo.

El agradecimiento de ambos padres

Ventura cerró su publicación con un mensaje de gratitud hacia quienes se interesaron por la salud de su hijo: "Gracias a todos por su cariño. A los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue".

Por su parte, Fabiana Liuzzi también se expresó en sus redes, agradeciendo especialmente al personal de la clínica: "El poder de Dios y la fuerza del amor va más allá de todo! Así fue siempre y así será. Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor", escribió, y cerró con un mensaje cargado de ternura hacia su hijo: "Te amamos pequeño gigante".