Conmoción en el espectáculo por lo que pasó con el velorio de Daniel Bifulco: "El cuerpo"

La muerte de Daniel Bifulco, el humorista que se ganó el cariño del público como integrante de Los Jaimitos, uno de los segmentos más populares de VideoMatch (Telefe), conmocionó al ambiente artístico. Sin embargo, a la tristeza por su partida se sumó en las últimas horas un obstáculo inesperado que tiene en vilo a quienes lo querían.

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Desde que se conoció la noticia, colegas, amigos y familiares no dejaron de expresar públicamente su dolor. Aunque ya lo despidieron con mensajes emotivos en las redes sociales, el último adiós todavía no pudo concretarse. El motivo no tiene nada de misterioso: es un trámite administrativo que se volvió un verdadero dolor de cabeza.

Daniel Bifulco falleció en su casa.

Cómo fue hallado

El artista, de 56 años, fue encontrado inconsciente en su casa del barrio porteño de Villa Urquiza por su hermano, quien llamó de inmediato al 911 para pedir ayuda. Cuando llegaron los efectivos policiales y una ambulancia del SAME, solo pudieron constatar su fallecimiento.

Según trascendió, en la vivienda no se encontraron signos de violencia. Desde entonces, su entorno espera poder organizar el velorio, que por ahora no tiene fecha.

El cuerpo, a la espera de un documento

La traba es tan insólita como concreta: el DNI de Bifulco no está en Buenos Aires. De acuerdo con lo que se supo, el documento habría quedado en una inmobiliaria de Mar del Plata, y sus allegados trabajan contrarreloj para que llegue a la Capital. Mientras tanto, el cuerpo del humorista permanece en la morgue.

Esa documentación es indispensable para completar el proceso de identificación y para que la familia pueda retirarlo y despedirlo. En ese contexto, Roberto Peña, su compañero en Los Jaimitos, se puso al frente de la búsqueda y colabora con las gestiones para traer el DNI desde la costa. Su intervención busca acelerar los tiempos, en un momento en el que cada hora de demora pesa sobre el ánimo de los seres queridos del artista.

Las alternativas que analiza la familia

Por si el documento no aparece rápido, los familiares evalúan presentar otros papeles que acrediten la identidad del comediante. Entre las opciones figuran su licencia de conducir o su partida de nacimiento.

Hasta que se resuelva la cuestión, la despedida sigue en pausa. Mientras tanto, sus fans encontraron su propia forma de homenajearlo: volver a compartir los sketches de Los Jaimitos que lo hicieron famoso y que, como bien saben, todavía sacan carcajadas.