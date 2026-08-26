Se confirmó cuál es el futuro de Santiago del Moro con Telefe

El conductor confirmó que renovará su contrato con Telefe por cinco años y negó haber mantenido negociaciones para cambiar de canal

El futuro de Santiago del Moro en Telefe había quedado bajo la lupa después de que surgieran versiones sobre un posible regreso del conductor a América. El rumor generó repercusiones en televisión y abrió interrogantes sobre la continuidad de una de las principales figuras del canal.

Qué dijo Santiago del Moro sobre su futuro en Telefe

Las especulaciones comenzaron luego de que Marcela Tauro mencionara en Infama, por América, la posibilidad de que Santiago del Moro fuera tentado para regresar a la emisora donde desarrolló buena parte de su carrera.

“Llegó una información que tentarían a Santiago del Moro para pasar de canal muy amigo, a mi canal actual. Lo tentarían para hacer Intratables, vuelve a América”, había asegurado la periodista.

La versión rápidamente tomó fuerza en redes sociales y programas de espectáculos, especialmente por el vínculo que Del Moro mantiene con Telefe desde hace varios años. Sin embargo, el propio conductor decidió referirse públicamente a la situación y despejar las dudas.

El contrato de Santiago del Moro con Telefe

El conductor habló sobre el tema durante una emisión de El Club del Moro, programa que encabeza en La 100. El fragmento fue compartido por Fede Bongiorno, integrante de LAM, y permitió conocer de primera mano cuál sería la situación contractual del presentador.

Ante las versiones sobre un posible pase de canal, Del Moro fue contundente al explicar sus próximos pasos profesionales. “Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por cinco años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó”, afirmó el conductor.

De esta manera, quedó planteada una continuidad a largo plazo en Telefe, descartando las versiones que lo ubicaban nuevamente en América para ponerse al frente de Intratables.

Santiago del Moro seguirá al frente de Gran Hermano

Además de confirmar su renovación contractual, Santiago del Moro también habló sobre su continuidad en Gran Hermano. El conductor se encuentra al frente del reality desde hace cuatro años y se convirtió en una de las caras principales del formato en Argentina.

“Yo siento también América como mi casa, lo ha sido mucho tiempo, y Gran Hermano va a seguir y yo voy a seguir en GH también”, explicó durante la conversación.

La definición resulta especialmente relevante porque el reality continúa siendo uno de los principales productos de Telefe y logró una fuerte repercusión en distintos países de la región.

Santiago del Moro habló sobre los rumores que indicaban que podía regresar a América para ponerse al frente de una nueva etapa de Intratables.

Cuándo volverá Santiago del Moro a Gran Hermano

Si bien Del Moro continuará vinculado a Gran Hermano, el conductor anticipó que habrá un período de descanso antes de retomar las actividades relacionadas con el programa.

La pausa estaría relacionada, entre otras cuestiones, con la utilización de las instalaciones argentinas para nuevas ediciones internacionales del reality. Según explicó, Uruguay, Perú, Chile y Paraguay tendrían previstas producciones que se realizarían en el país.

“Obviamente que nos vamos a descansar un tiempo”, señaló Del Moro al referirse al próximo período. Así, el conductor no solo continuará ligado a Telefe, sino que además proyectaría una relación laboral de cinco años con la emisora. La renovación pondría fin a las versiones sobre un posible pase a América y consolidaría su lugar como una de las figuras centrales del canal.