Conductora de El Nueve reveló que fue descubierta en la casa de un hombre por la novia de él: "Se armó"

Edith Hermida, conductora de Bendita (El Nueve), estuvo invitada a Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, y terminó protagonizando uno de los momentos más comentados del ciclo al repasar experiencias insólitas de sus viajes. "Yo estuve en Comodoro Rivadavia con mi unipersonal y una chica me invitó a pasar el Día del Padre con ellos. Me recibieron con un cartel de bienvenida y me hicieron un asado, la pasé bomba", arrancó. Y sumó, entre risas: "Esto lo hago todo el tiempo, me encanta".

El fanático de Chicago que le abrió las puertas de su casa

Lo que más llamó la atención de los espectadores fue el relato de un viaje a Estados Unidos, cuando un seguidor le ofreció alojamiento. "Fui a Chicago y un pibe me dijo que era medio mexicano y argentino, y que veía Bendita. Me dijo: 'Si vos querés yo pongo mi casa a disposición'. Y le dije que bueno, fui a la casa de él y me ahorré el hotel", contó. En un primer momento la conductora dudó, pero terminó aceptando: "Primero le dije que no, pero después, como gastaba mucho en Nueva York, le dije: 'Voy a tu casa'. Y fui a la casa de él y bárbaro, la pasé súper bien".

Edith Hermida sorprendió a Pergolini.

"Se armó": el episodio con la novia del anfitrión

La situación tomó un giro inesperado cuando la pareja del hombre que la hospedaba se enteró de que Edith se estaba quedando en la casa. "Él vivía solo, pero un día cayó la novia y se armó porque encima yo fui con mi hermana y mis sobrinos, éramos cinco. Rafa, le mando un beso", reveló, sin dar más precisiones sobre cómo siguió el vínculo entre ambos.

No fue la única vez

La conductora explicó que este tipo de situaciones se repitió en más de una ocasión. Contó, por ejemplo, lo que vivió en un recital del Indio Solari: "Cuando fui a Olavarría a ver al Indio conocí a Diego, me quedé en la casa con cuatro amigas. El pibe a la mañana abre la puerta de la habitación y yo estaba durmiendo con mi amiga, él dice: 'No puedo creer, Edith Hermida está en mi cama'".

Cerró el tema entre risas: "Me encanta que me inviten. Nunca tuve ningún problema, fueron todas lindas experiencias". Ante el repaso de anécdotas, Mario Pergolini no ocultó su sorpresa y le respondió: "No sé si aplaudir o preocuparme".