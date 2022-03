Sebastián Perillo, un fan del cine de género al frente de "Las noches son de los monstruos"

Sebastián Perillo tiene más de una veintena de películas como productor y con "Las noches son de los monstruos", que se estrenará este jueves en cines, saltó casi de casualidad a la dirección de su segunda cinta, en una historia que cruza géneros y que busca asfixiar tanto con los silencios como por el encierro pueblerino.

"No me gusta ir a lo sórdido, me gusta hacer una película entretenida y ambientada. En este caso me interesaba bucear en los subjetivo; de hecho 'La noche...' no termina de ser una película de terror sino que va a lo fantástico", dijo el director de "Amateur" a Télam.

En "Las noches...", Sol, una adolescente en quinto año, deja Comodoro Rivadavia para vivir con su madre (Jazmín Stuart) y el novio de ella (Esteban Lamothe) en un pueblo que es acechado por un puma. Taciturna y ensimismada, conecta fuertemente con una perra con la construye un vínculo de fantasía.

La tirante relación con su padrastro y una madre que no termina de entender su rol otorgan la tirantez que la trama necesita para involucrar los sentimientos de una adolescente en su camino de iniciación en un pueblo que esconde varios secretos.

Perillo estaba como productor del filme y Gabriel Medina iba a ser el director.

Pero al momento de encarar la preproducción, Medina no podía hacer encajar el proyecto dentro de su agenda, por lo que, casi de forma natural, sugirió que fuera el propio Perillo quien se hiciera cargo de la dirección.

"El cambio fue arduo. Es una película que yo ya tenía muy interiorizada porque como productor yo me involucro mucho en la parte creativa. La película viró bastante en algunas cosas de tono llevadas a lo que yo quiero contar como realizador. Para mí fue un disfrute", comentó.

T: ¿Cómo trabajaste el cambio de narrativa entre "La noche...", con un relato más lineal y clásico, y "Amateur", con cambios de ritmos y personajes?

SP: "Amateur" la pensé como una especie de contar el cine que a mí me gusta. Exageradamente, porque todo es referencia. Es un cocoliche de gustos cinéfilos que tengo. En esta, me pareció que claramente había un camino por recorrer que me pareció que era mucho más lineal. Las dos tienen cosas en común, como lo fuerte del papel de la mujer.

T: "La noche..." es bastante claustrofóbica.

SP: Eso me interesa mucho como tema y esas cosas fueron surgiendo porque no estaban. También me enfrasqué en que toda la película estuviera contada desde el punto de vista de Sol. Está esa particularidad. Ella es protagonista y testigo.

Con información de Télam