La nueva "Doctor Strange", cerca de tener la mayor recaudación del año en su primera semana en salas

"Doctor Strange en el multiverso de la locura", la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizada por el superhéroe interpretado por el inglés Benedict Cumberbatch, se encuentra cerca de convertirse, tras su estreno el pasado jueves, en la película de mayor recaudación del año en salas estadounidenses durante sus primeros siete días en cartelera.

Según informó el sitio especializado Variety, el filme de Sam Raimi, también conocido por haber dirigido la primera trilogía de películas de "Spider-Man" en su versión encarnada por Tobey Maguire, había alcanzado cifras de más de 90 millones de dólares de entradas vendidas hasta el viernes, y podría arrancar la próxima semana con más de 200 millones en su haber.

De esa manera, la nueva entrega de la ambiciosa narrativa del paraguas Disney superaría las proyecciones que estimaban números de entre 160 y 180 millones durante este sábado y domingo, y de mantener ese ritmo, para el próximo jueves dejaría atrás la marca de "Batman", que en su primera semana obtuvo ganancias de unos 172 millones y medio de dólares.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con esos resultados, la secuela duplicaría además los números del primer filme encabezado por el hechicero de Marvel, que luego de su lanzamiento en 2016 recaudó unos -en comparación modestos- 85 millones en sus primeros siete días y el total de 232 millones y medio, casi lo que su sucesora tiene previsto para su debut.

Se trata de un inicio prometedor para la cinta, que tuvo se desembarco en salas en medio de un clima de altísimas expectativas para el público, lo que le permite ilusionarse con recuperar rápidamente los costos de producción, que se elevan a unos importantes 200 millones de dólares.

Luego de conocerse la taquilla de la nueva "Doctor Strange" se modificó la configuración del resto de las producciones que compiten por las audiencias en los cines de Estados Unidos, con la animada "Los tipos malos", de DreamWorks, ocupando el segundo lugar con la esperanza de alcanzar los 58 millones de dólares desde su estreno el pasado 22 de abril.

En tercer lugar se encuentra "Sonic 2: La película", que tras su quinta semana en cartel llegaría a los 170 millones de entradas, seguida por un codo a codo entre "Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore", de Warner, y "Everything Everywhere All at Once", de A24 y protagonizada por Michelle Yeoh.

"Doctor Strange en el multiverso de la locura" presenta una nueva aventura para el héroe del título, que en la última "Spider-Man" protagonizada por Tom Holland ya había tenido un pequeño atisbo de los famosos universos paralelos luego de intentar modificar la realidad para ayudar al adolescente arácnido en una triste situación.

Ahora, el hechicero conocerá de manera repentina a América Chávez (Xochitl Gomez), una jovencita que tiene el poder de trasladarse físicamente entre dimensiones y que se ve perseguida por misteriosas amenazas que buscan extraer su habilidad.

Sin embargo, la dupla pronto descubrirá que es Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), ahora transformada en la Bruja Escarlata, la que ambiciona las capacidades de América con tal de reunirse con su familia.

De esa manera, la dupla, con la colaboración del simpático Wong (Benedict Wong), se adentrará en un viaje entre universos en los que se encuentran con versiones inesperadas, extrañas y hasta terroríficas de sus propias realidades para evitar un posible desastre fatal en el tejido del espacio.

Con información de Télam