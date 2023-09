Con buena respuesta del público se desarrolla la segunda jornada del Ficpba

La segunda jornada del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (Ficpba) se desarrolla en la ciudad de La Plata con las proyecciones de filmes para las infancias, de sus competencias y secciones paralelas.

Bajo un cielo plomizo y con lluvias intermitentes, la jornada arrancó con una Maratón de Cortos Bonaerenses, que es una de las secciones competitivas de la muestra que arrancó ayer y concluye el próximo domingo 10, con epicentro en La Plata pero actividades y proyecciones que llegan a otras 40 localidades bonaerenses y al Polo Audiovisual del municipio de Merlo.

En simultáneo con los cortos se desarrolló una función para infancias y familias, con la proyección de la producción chilena "Fiebre", de la realizadora Elisa Eliash y que con mixtura de técnicas de animación y actuación, narra la historia de NIno, un chico con ciertos problemas de visión que está en cama con fiebre y se introduce al interior del cuadro en el que recorrerá distintas aventuras y del que le será difícil salir.

En la Competencia de Largos Bonarenses, que ayer quedó inaugurada con "Amigas en un camino de campo", de Santiago Loza, que hoy se vio por segunda vez, se asistió al estreno de "Ballenas" de Paula Saidón, filme que pone en tensión, dialoga y analiza la relación de los animales con las personas en un territorio costero.

En la misma sección se vio "Sean eternxs", última película del ultraindependiente y prolífico Raúl Perrone que ya tuvo paso por festivales españoles como Málaga y Las Palmas, y que retrata una tarde de verano de unos jóvenes en un polideportivo de Ituzaingó para reflexionar sobre el modo de hacer cine y sobre los transcursos y los modos de ser de las adolescencias del Conurbano.

Los documentales "Clorindo Testa" de Mariano Llinás y "La singla" de la española Paloma Zapata aparecieron en la Competencia Internacional de filmes de registro directo mientras que en el apartado Internacional de Largos de Ficción se vio el filme chileno. "El castigo", de Matías Bize.

"Me enteré del Festival por Instagram, para mí está buenísimo para ver un montón de pelis que no se pueden ver ni en otro momento ni en otro lugar. Películas que todavía no están en el cine o que no llegan; y además, obviamente, está genial que sea gratuito", comentó Paula (35 años) a Télam, a las puertas del Cinema Paradiso, lista para ver "Trenque Lauquen" (Competencia Internacional de Ficción) de la argentina Laura Citarella.

Por su parte, Federico de 32 años, que asiste con dos amigos, comenta antes de la proyección de "Bill 79" de Mariano Galperín: "Llegamos a través de las redes sociales del Instituto de Cultura, nos interesa el cine argentino, recién vimos un documental sobre una pareja que busca ovnis en Entre Ríos muy bueno... somos de asistir a festivales de cine y nos parece bárbaro que se haga este en La Plata, donde vivimos. Esperemos que repita en 2024".

"La programación del festival está buenísima, fundamentalmente me interesan los documentales y algunas películas internacionales, ya estuve estudiando la programación y como soy jubilada voy a tratar de estar viniendo todos los días", contó por su parte Adriana de 60 años, de La Plata.

Por su parte, Amílcar, 29 años, oriundo de Pehuajó pero actualmente residente en La Plata contó: "Para nosotros el festival está buenísimo, yo estudio cine en la Facultad de la Universidad de La Plata, y el festival es en sí mismo una escuela de cine que te permite tener acceso a una diversidad de propuestas y miradas que enriquece un montón en la formación y en la capacidad de ir conociendo distintos lenguajes".

El retiro de entradas gratuitas para acceder a las película puede concretarse hasta dos días antes de cada proyección pero también minutos antes de cada función en las boleterías del complejo CInema Paradiso de la calle 46 de la capital provincial.

Dentro de las actividades especiales de la jornada, se desarrolló la Clase Magistral "Producción de Cine - Del Guion a la pantalla grande" por Juampa Miller; mientras que a las 19.30 había una charla abierta con el actor y realizador cinematográfico Julio Chávez y, a las 21 un show acústico del grupo Coronados con Gloria, de Gloria Carrá, en la sala Emilio Petorutti del Teatro Argentino, donde también se instaló una Ludoteca con dispositivos de imágenes cinéticas que juegan con la idea del cinematógrafo y el cine.

Las actividades de mañana, lunes, incluyen además de proyecciones entre las 14 y las 23 en las salas del Cinema Paradiso, una charla abierta con la actriz y directora Jazmín Stuart y un show de Lautaro Barceló.

Con información de Télam