Insólito: un periodista de A24 pidió "soberanía compartida" en Malvinas para que los isleños tengan "algún beneficio"

Christian Martin habló sobre Malvinas y abrió el debate: "Soberanía compartida"

Durante una cobertura para el canal A24, el corresponsal en Londres Christian Martin se refirió a la disputa por las Islas Malvinas y describió la postura que predomina en territorio británico. En su intervención, el periodista analizó los factores económicos que rodean al reclamo y propuso pensar en alternativas para la región insular.

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El comunicador planteó que el factor financiero resulta determinante para cualquier discusión a largo plazo. En ese marco, evaluó la posibilidad de que los habitantes del archipiélago puedan encontrar ventajas concretas a partir de un esquema conjunto entre la Argentina y el Reino Unido.

La propuesta de Christian Martin y el marco constitucional

Al referirse a las opciones para avanzar en una negociación, Martin expresó: "El lado económico es importante. Hay que lograr que los isleños encuentren un beneficio tal vez en una soberanía compartida en algún momento".

Sin embargo, el periodista reconoció los estrictos límites jurídicos y políticos que existen en nuestro país al momento de debatir este tipo de acuerdos. En ese sentido, recordó que la Carta Magna argentina establece la soberanía plena sobre el territorio austral.

"Desde que esto está en la Constitución, cualquier cosa que no sea el dominio total de las islas bajo dominio argentino es anticonstitucional, es traición a la patria. Por lo tanto, es una línea muy delgada cuando hablamos de esto", advirtió Martin respecto a las trabas legales.

La mirada en el Reino Unido y el caso de las islas Chagos

En su informe, el corresponsal remarcó que su intención es transmitir el punto de vista del gobierno y los ciudadanos británicos. "Yo intento siempre presentarles la perspectiva con la que ven los británicos esto. Hay urgencias muchísimo más grandes acá", subrayó sobre la agenda pública de ese país.

Asimismo, el cronista comparó el diferendo austral con la resolución territorial de las islas Chagos en el océano Índico, señalando que ese acuerdo podría utilizarse como un antecedente internacional para la cuestión de la soberanía.

Martin detalló que en ese caso "no se priorizó la autodeterminación de los pueblos y se devuelven estas islas a las islas Mauricio". De acuerdo con su explicación, se concedió la jurisdicción a Mauricio por haber sido su titular original, a pesar de que los habitantes locales expresaban su deseo de continuar siendo británicos.