El periodista Christian Martin protagonizó un tenso momento durante una cobertura en vivo para la señal A24 en las calles de Londres, cuando un transeúnte que circulaba en bicicleta interrumpió su reporte para increparlo sobre la situación de las reservas de oro de la República Argentina.

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El cruce callejero se originó mientras el cronista intentaba explicar ante la cámara el funcionamiento y las normativas que rigen en el Banco de Inglaterra respecto a la custodia y disponibilidad de activos financieros y del oro argentino que Luis Caputo transfirió a Reino Unido. En ese contexto, los gritos de un hombre fuera de plano obligaron a modificar la dinámica de la transmisión en directo.

El transeúnte, quien afirmó residir en territorio británico desde hace 27 años, cuestionó con énfasis la permanencia de los lingotes en el exterior: "¡El oro es del pueblo argentino y de la Nación Argentina!". Frente a ese planteo inicial, el reportero defendió la operatoria y aseguró: "Y va a seguir siéndolo. No es ninguna donación a nadie".

A lo largo de la conversación, Martin remarcó que la localización de los activos responde a estrategias de financiamiento y comparó la situación con la de otros países europeos: "Estando en Inglaterra se puede usar para préstamos y para swaps. Como acaba de hacer Holanda".

Ante la insistencia del ciclista, quien cuestionó la entrega de los recursos nacionales, el corresponsal reiteró su postura sobre la titularidad del patrimonio: "No se lo está sacando, lo está invirtiendo y lo está usando de garantía para préstamos. El oro sigue siendo argentino y está a disposición de Argentina".

Acusaciones cruzadas y un cierre cargado de tensión

La discusión subió de tono cuando el transeúnte desestimó los argumentos económicos del periodista y lanzó duras acusaciones de carácter histórico y geopolítico: "Para dar a quien nos está esclavizando y que nos están haciendo tanto daño de hace más de 500 años. Esta persona vende cualquier cosa. Se llama ingeniería social y hay que tener cuidado con el sionismo".

Frente a la escalada en las declaraciones, Martin intentó cortar el intercambio y le solicitó que se retirara del lugar. Sin embargo, antes de alejarse de la cámara, el manifestante volvió a gritar sus consignas en plena vía pública: "¡Le están robando el pan, le están robando el pan! ¡A este pueblo, a la gente! ¡Desde la Antártida hasta Jujuy!".

El móvil concluyó con una tajante respuesta del cronista para desestimar el reclamo del hombre: "Afloje con las películas, jefe". Tras el incidente, la cobertura continuó con el reporte sobre el destino de los activos soberanos en el sistema financiero internacional.