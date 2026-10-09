El Chavo Fucks destrozó sin piedad a Robertito Funes Ugarte en vivo: "Votar"

El periodista Diego "Chavo" Fucks protagonizó una picante chicana en ESPN contra Robertito Funes Ugarte, luego de que se conociera el conflicto laboral que el periodista mantiene con Telefe. Durante un intercambio al aire, el comentarista deportivo ironizó sobre la situación del conductor.

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El comentario surgió durante una charla entre Sebastián "Pollo" Vignolo y Juan Carlos "Profe" Pellegrini en la que repasaban algunos temas de actualidad. Cuando el conductor preguntó si había algún chimento, Pellegrini introdujo la situación laboral de Funes Ugarte. "Hay muchos, hay muchos. A mí me tiene preocupado el tema de Robertito Funes", comentó.

Ante la consulta de Vignolo sobre qué le había ocurrido a su "amigo", el panelista explicó el cambio que atraviesa el periodista. "Robertito estaba en blanco y ahora le hacen el monotributo”, señaló Pellegrini.

Luego, se dirigió a Fucks para remarcar que Funes Ugarte había tomado una posición que, a su entender, ahora le quitaba margen para quejarse por lo sucedido. "El hombre fue por un lado que mucho no se puede quejar ahora, ¿no, Chavo?", preguntó Pellegini.

El Chavo Fucks destrozó a Robertito Funes Ugarte en vivo.

El comentario del Chavo Fucks

La respuesta del Chavo fue breve, pero contundente: "Claro. La próxima vez hay que leer toda la plataforma antes de votar". Así, Fucks hizo referencia al apoyo público que Funes Ugarte dio a varias de las medidas del gobierno de Javier Milei que, entre otras cuestiones, reformó las leyes laborales para darles más opciones a los empleadores y menos a sus trabajadores.