Cientos de personas disfrutaron en el CCK el megaconcierto en tributo a Charly

Un público de distintas edades y procedencias, algunos adentro y otros siguiendo el vivo en pantalla gigante dese la plaza anexa, se acercaron esta tarde al CCK por el cumpleaños de Charly García.

"¿Por qué vine al recital? Por lo mismo que todos los que estamos acá, porque amo a Charly", dijo a Télam Aimé, de 29 años, en medio de la multitud que se aprestaba para ver el primero de los cuatro bloques de conciertos, que reunirán a razón de 1.750 espectadores por turno a más de 7.000 personas a lo largo de la jornada.

"Vine porque es parte de nuestra vida, viví distintas etapas reflejándome en cada momento de mi vida en sus canciones, esto es un festejo", confesó Hugo, un baterista de 44 años que llegó desde Córdoba con su esposa y tres hijos.

"Charly marcó mi adolescencia, está relacionado con lo prohibido de la dictadura y cómo atravesar eso y también con el nacimiento de todo el rock nacional", propuso por su parte Patricia, de 66 años; mientras que Matías, de 32, sentenció: "Vine para escuchar la música del mejor artista e intérprete del planeta".

Cristela, de 35 años, afirmó que quería celebrar a Charly "como muestra de agradecimiento porque con sus metáforas reflejó y refleja lo que vivimos todo el tiempo".

"No se puede pasar de esto. Es un artista que traspasa generaciones y países", señaló Ana, de 55 años, chilena y residente en Argentina hace 7, quien llegó con su hija Belén, de 24, quien por su parte aseguró que quiso acompañar a su madre porque le "encanta" la música de García.

"Tenemos una relación poco intelectual con Charly, nos gusta, lo descubrimos cantando 'Los dinosaurios' en un acto del secundario sobre la dictadura", dijeron casi a coro Mauricio y Franco, de 24 y 22.

Una que demostró verdadero fervor y que logró hacerse tras largas colas esta semana con tickets para tres de los cuatro bloques de conciertos de la jornada, es Natalia, de 35 años, quien afirmó: "Hay que festejar el cumple de Charly, que nos acompañó toda la vida, y además vine a escuchar a otros artistas a hacer su música".

Juan Carlos de Florencio Varela, de 62 años, expresó que concurrió al concierto "porque no se lo podía perder", ya que Charly formó parte de su vida "desde muy chico" y lo ha "ido a ver millones de veces, así que tenía que estar; la cola para las entradas fue larga pero valió la pena".

"Estoy porque soy fanático de Charly. Hacía mucho que no lo venía a ver, décadas y cuando me enteré de esta movida pensé que era el momento ideal para volver a ver al más grande de la historia del rock nacional", dijo, muy entusiasta, Roberto de San Cristóbal, de 57 años.

Igualmente conmovida, Sabrina de Escobar, de 49 años, sostuvo: "Me encanta Charly, en mi infancia se escuchaba mucho en mi casa, así que fue parte fundamental de mi vida, me musicalizó toda la secundaria. Y es una emoción muy grande estar acá festejando su cumpleaños".

"No podía dejar de estar, pedí vacaciones en la oficina y me tomé esta semana para venir a conseguir la entrada y estar acá. Charly es muy importante porque su música me acompañó en los malos momentos y me mejoró los buenos momentos. En mi casamiento prácticamente sonó toda su música. Mis suegros no estaban muy contentos porque no les gustaba, pero el casamiento era mío, así que Charly a morir", contó Marcelo de La Pampa, de 38 años.

Paola, de La Plata y 42 años, explicó: "Me siento muy cerca de Charly y quería estar. Solamente lo pude ver tres veces pero lo escucho desde que empecé a escuchar música en la adolescencia, es parte de la banda sonora de mi vida. Siempre lo poníamos cuando nos juntábamos entre todos mis hermanos y primos y ahora muchos años después lo seguimos haciendo".

"Vine con mi hijo porque le quería mostrar lo que es la buena música antes de que sea demasiado tarde. Él escucha reggaetón y lo quiero rehabilitar de a poco. Hace como 15 años tenía una banda y hacíamos varios covers de Charly, siempre fui bastante fanático pero por cosas de la vida no lo vine a ver tocar más en vivo, así que esta era la oportunidad ideal para retomarlo, y verlo encima con Fito fue genial", destacó Javier de Almagro, de 36 años.

Con información de Télam