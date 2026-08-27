Carlos Maslatón expuso el "mayor acto de corrupción" del gobierno de Milei: "Para robar"

Carlos Maslatón volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y lanzó una fuerte acusación a partir de un esquema financiero vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El abogado y analista compartió en sus redes una publicación sobre el posible rendimiento de una operación con fondos del sistema previsional y apuntó directamente contra el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Para eso lo armaron. Otro nuevo mecanismo del gobierno para robar" escribió Maslatón en X al referirse al mecanismo financiero que motivó su publicación.

En el mismo mensaje, fue todavía más contundente y calificó al supuesto esquema como "el mayor acto de corrupción de la historia argentina". Además, sostuvo que debería ser derogado cuando finalice la actual gestión.

Maslatón apuntó directamente contra Milei y Caputo al afirmar que el 10 de diciembre de 2027 debería dictarse un decreto "único y específico" para dejar sin efecto todo aquello que, según su interpretación, ambos hayan impulsado "contra el pueblo argentino".

Carlos Maslatón expuso el "mayor acto de corrupción" del gobierno de Milei.

El mecanismo financiero que cuestionó Maslatón

El planteo compartido, explicado por el economista Christian Buteler y compartido por el dirigente liberal, se refiere al uso de fondos del FGS, administrado por Anses. La hipótesis expuesta en la publicación que difundió sostiene que un banco podría acceder a fondos del organismo a cinco años, pagando una tasa de UVA más 4,5%, para luego invertir ese dinero en bonos con rendimientos superiores al 10%.