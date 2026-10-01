Se buscan voluntarios para trabajar en Telefe a partir de este año 2026: en qué provincias necesitan gente

Telefe abrió una convocatoria laboral para este 2026 en varias provincias del país.

El mundo de los medios y el entretenimiento se mueve constante y Telefe lanzó una nueva convocatoria laboral destinada a sumar profesionales y creativos a sus filas durante este 2026. La señal líder de la televisión argentina abrió la recepción de perfiles para su base de talentos, orientada a personas apasionadas por la comunicación, las plataformas digitales y la producción de contenidos.

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A través de sus canales oficiales, el canal del grupo Paramount confirmó que su actividad se extiende en distintos puntos estratégicos de la Argentina, por lo que la búsqueda no se limita únicamente a la Ciudad o Provincia de Buenos Aires, sino que abarca a varias de las principales provincias del país.

¿En qué provincias buscan gente?

Según detalló la empresa en el aviso oficial, las oportunidades para incorporarse a las distintas áreas de trabajo están distribuidas en las siguientes zonas:

Buenos Aires: Martínez (sede principal de los estudios del canal).

Santa Fe: Santa Fe Capital y Rosario.

Córdoba: Córdoba Capital.

¿De qué se trata la convocatoria y qué perfiles buscan?

Desde el medio destacaron que están en la búsqueda de personas con "talento, creatividad y pasión por el mundo de los medios, el entretenimiento y las nuevas formas de contar historias". Al definirse como una marca multiplataforma, la propuesta abarca proyectos que van desde la televisión tradicional hasta las plataformas de streaming y las experiencias digitales.

Si bien el anuncio funciona como una base de datos activa (lo que significa que van contactando postulantes a medida que se abren vacantes específicas), la invitación está abierta a perfiles técnicos, productores, realizadores audiovisuales, creadores de contenido y áreas afines al rubro de la comunicación.

Telefe abrió una convocatoria laboral para este 2026 en varias provincias del país.

Cómo postularse a la base de talentos de Telefe

Para formar parte del proceso de selección y quedar registrado ante futuras búsquedas, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la búsqueda publicada por Telefe en su perfil de LinkedIn ("Postulate a nuestra base de talentos"). Completar el formulario con tus datos personales, formación y experiencia laboral previa. Adjuntar tu currículum vitae actualizado.

Una vez enviado el perfil, desde el equipo de Recursos Humanos del canal se pondrán en contacto directamente con los postulantes en caso de que surja una oportunidad que coincida con el perfil y la ubicación geográfica del candidato.