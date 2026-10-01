Escándalo en Telefe por lo ocurrido entre dos de sus figuras: "Consecuencias legales".

El enfrentamiento entre Romina Uhrig y Coty Romero, quienes compartieron temporada de Gran Hermano y cobraron gran relevancia en la pantalla de Telefe, está llegando a niveles inusitados. Luego de una gran cantidad de idas y vueltas, la exdiputada dejó en claro que tomó la decisión de llevar la pelea a un nivel judicial.

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"Todo acto injurioso tiene sus consecuencias legales. Lo dejo en manos del mejor, Walter Cormace. Será justicia", expuso la morocha en una historia de su cuenta oficial de Instagram, haciendo alusión al conflicto que mantiene con su excompañera de edición.

El mensaje de Romina Uhrig contra Coty Romero.

¿Qué pasó entre Romina Uhrig y Coty Romero?

Si bien jamás tuvieron la mejor de las relaciones, todo se encrudeció aún más cuando, tras conocerse el romance entre Romina y Martín Gordillo (productor de Gran Hermano), Coty señaló durante un streaming ligado al reality: "En un momento yo no podía hablar de Romina porque me lo prohibieron".

Desde luego, esa suspicacia no le cayó para nada bien a la exlegisladora y dio su parecer: "En Gran Hermano siempre nos marcan que no se habla de la vida privada de los jugadores y esta persona continuamente habla de mí. En un stream en el que tienen que reaccionar, empezó a hablar mal de mí y a inventar cosas. Le dijeron que reaccionara y que no hable mal de mí, que no era un programa de conventillo. Yo lo único que puedo decir es que las personas que tienen algún problema, que vayan a terapia, que vayan al psiquiatra y que solucionen sus temas ahí”.

La respuesta de la correntina no se hizo esperar: "Yo siento que de esta gente hay que reírse. No entendió nada de lo que yo dije, pero qué puedo esperar de una persona que no puede ni conjugar los verbos. ¿Qué puedo esperar de una persona que ha ocupado cargos en el Estado y que hace menos que el diputado que se rasca el ombligo con la birome?". Finalmente, señaló: "Me mandó al psicólogo. Yo tendría que ir al psicólogo, pero hay gente que tendría que estar presa. Yo estoy limpia en la Justicia".