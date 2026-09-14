Bonelli finalmente confirmó lo que todos sospechaban sobre Milei: "Problema"

El periodista Marcelo Bonelli cuestionó al gobierno de Javier Milei por la forma en que presenta las estadísticas económicas y puso el foco en los niveles de pobreza. Durante su análisis en TN, reconoció que la caída de la inflación contribuyó a una mejora de los indicadores sociales.

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Bonelli apuntó contra la estrategia comunicacional del gobierno de Milei y sostuvo que el Gobierno presenta los datos de acuerdo con su conveniencia. "El Gobierno utiliza las estadísticas, las acomoda de acuerdo a su conveniencia", afirmó el periodista durante su análisis.

En tono irónico, también hizo referencia a la valoración que el oficialismo realiza de sus funcionarios: "Después tenemos el mejor ministro de Economía del mundo, la mejor ministra de Acción Social del mundo".

Sin embargo, Bonelli remarcó que, más allá de los discursos y de la interpretación de los indicadores, la situación social continúa siendo un problema para el Gobierno. "Lo concreto es que el problema sigue estando", sostuvo.

Bonelli finalmente confirmó lo que todos sospechaban sobre Milei.

Qué dijo sobre la evolución de la pobreza

El periodista explicó que el aumento de la pobreza estuvo estrechamente relacionado con el fuerte proceso inflacionario registrado durante la gestión de Alberto Fernández. "Hubo un pico inflacionario en el mes de diciembre de 2023 que llevó los niveles inflacionarios altísimo y, por lo tanto, niveles de pobreza", explicó Bonelli y sentenció: "Después, como se controló la inflación, empezaron a bajar. Pero estructuralmente siguen altísimos, a eso me refiero".