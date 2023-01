Villano Antillano y la conexión electrónica con Bizarrap

Con la perspectiva que entrega el tiempo, la rapera y productora Villano Antillano brindó algunos detalles de la conexión dentro del estudio de grabación con el argentino Bizarrap y destacó el fanatismo de ambos por la música electrónica para crear uno de los grandes éxitos del 2022.

“Fue una experiencia bien bonita y pienso que fue bien simple. Esto es lo que es, esto es lo que estamos haciendo. Yo no puse en duda su capacidad increíble de productor y él no puso en duda mi capacidad increíble como rapera. No nos perdimos en los detalles y nunca se habló de mi identidad de género y de lo que se podía significar, ni nada”, contó.

El encuentro, que tuvo lugar en el mítico estudio que Gonzalo Julián Conde tiene en su casa familiar bonaerense de Ramos Mejía, fue una experiencia que espera que siga replicándose con otros colaboradores: “Para mí es lo que debería ser y a lo que aspiro a que sea siempre”, sostuvo, reconociendo al mismo tiempo que la canción terminó por “abrirle muchas cosas” en su carrera

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sobre la búsqueda sonora, señaló que tiene ese “toque electrónico” porque ambos sabían lo que “el house significaba para cada une: Yo crecí en la escena del house underground de Puerto Rico, yendo a muchas fiestas, a muchos ‘partys’ ilegales y lo tengo muy cerquita de mi corazón” por toda la “la magia que se siente en esos espacios”.

“Es uno de los espacios donde primero me pude abrir a explorar mi identidad de género y visibilizarme. Sea por las razones que sea, a veces químicamente inducidos, la gente está muy relajada, todos bailan y no les importa nada. Hay amor para todo el mundo, seas quien seas, entonces como que de momento se sentía como algo utópico y donde sí podías ser tú”, añadió.

Villana Pacheco, tal como se autopercibe hoy desde que comenzó su transición de género y como consta en su documento de identidad, contó que fue en las “pistas de baile” donde se encontró con las “primeras mujeres trans” que vio en su vida.

“En la escena del house eran personas muy conocidas y muy queridas. Yo tenía como 20 añitos, fue como mi primer contacto con este mundo donde sí era posible, sí era posible ser la persona que yo realmente era. Entonces la sesión con Bizarrap tiene un significado bien grande: hablamos de eso y terminados metidos en la electrónica”, concluyó.

Con información de Télam