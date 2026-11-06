Beto Casella confirmó un secreto a voces sobre Santiago Maratea: "Va a ser..."

Beto Casella se refirió al escándalo protagonizado por la China Ansa y Santiago Maratea durante una emisión de PH Podemos Hablar y relativizó la polémica por las preguntas que recibió el influencer. En diálogo con América TV, el conductor consideró que no hubo ningún interrogante particularmente desubicado y, además, planteó que todo el episodio pudo haber contribuido a instalar a Maratea de cara a una eventual incursión en la política.

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Casella cuestionó la dimensión que tomó la polémica y sostuvo que las preguntas realizadas a Maratea no fueron de una gravedad tal como para justificar el revuelo posterior. "Tampoco me parece que le haya preguntado si era narcotraficante, corrupto", señaló el conductor al analizar el intercambio entre la China Ansa y Maratea.

En esa línea, consideró que el influencer contaba con distintas posibilidades para responder y que las preguntas no necesariamente lo dejaron expuesto de una manera excepcional. "No le hizo ninguna pregunta demasiado desubicada, tenía 84 variantes de respuestas y breves Maratea", expresó Casella, en referencia a la situación que se generó durante el programa.

Beto Casella destrozó a Santiago Maratea después del escándalo en PH Podemos Hablar.

La lectura política de Beto Casella sobre Maratea

Más allá de la discusión sobre el momento televisivo, Casella introdujo una hipótesis sobre el posible objetivo detrás de la exposición que tuvo Maratea. "Ahora, si lo están preparando y midiendo para la política y lo hicieron poner un trajecito y un cortecito de pelo y servía toda esta puesta en escena de treinta y pico de minutos, los felicito, porque todos estuvimos hablando de Maratea durante 48 horas", sostuvo.

El conductor remarcó así el impacto mediático que tuvo el episodio y vinculó esa repercusión con una eventual estrategia para posicionar al influencer políticamente. "Lo cual está muy bien, eh. Si va a ser candidato, me parece perfecto para la agrupación que le guste", concluyó Casella.