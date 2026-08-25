Beto Casella aprovechó su paso por La Noche de Mirtha (El Trece), ciclo conducido por Mirtha Legrand, para referirse al nivel de consumo en la emblemática calle Corrientes de Buenos Aires. Sus declaraciones generaron repercusión y llegaron hasta el presidente Javier Milei, quien compartió un fragmento del programa para cuestionar el discurso que sostiene que en Argentina existe una fuerte caída del consumo. Sin embargo, el conductor no tardó en responder y cuestionó la interpretación del mandatario.

Beto Casella en la Noche de Mirtha (El Trece).

Javier Milei utilizó el fragmento de la emisión para expresar su postura sobre las declaraciones vinculadas a la caída del consumo. A través de su cuenta personal de X, el presidente aseguró: “Se cae a pedazos esa estupidez mayúscula de que 'la gente no llega a fin de mes’”.

Luego, durante una entrevista para A24, la figura televisiva se refirió nuevamente a la situación y explicó por qué considera que la presencia de público en los teatros no necesariamente refleja una mejora general de la economía: “Belén Francese sumó el dato de su sobrina, no sé qué, y yo cuando escucho la frase ‘dicen que no hay plata pero la ruta 2 está llena cuando hay fin de semana largo’, entonces yo lo que sume, que haya gente que va al teatro no significa que la economía este fabulosa”.

Javier Milei festejó el 0,8 por ciento de inflación minorista

El presidente Javier Milei participó el jueves 20 de agosto de la 23.ª Conferencia del Council of the Americas, realizada en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, donde encabezó el cierre de la jornada con un discurso centrado en la evolución de la economía argentina, la reducción de la inflación y las perspectivas de crecimiento. El encuentro, organizado por AS/COA en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, reunió a empresarios, gobernadores, funcionarios y referentes del sector privado para analizar el escenario económico y político del país.

Durante su exposición, Milei defendió el rumbo económico de su administración y destacó especialmente la desaceleración de la inflación. Según los datos que presentó, la inflación había alcanzado el 211% al momento de su llegada al Gobierno y actualmente se ubica en el 31,5% interanual. En ese sentido, aseguró: “Dije que si la inflación de agosto arrancaba con 0 hacía otro recital, así que voy a tener que buscar tiempo para ensayar. Es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con cero, les guste o no les guste”.