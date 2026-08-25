La novedad que contó Manu Jove sobre Milei es terrible e inédito: "Nueva orden de Presidencia"

El periodista Manu Jove reveló un dato desconocido sobre el presidente Javier Milei y su participación en actos oficiales. La revelación la hizo en diálogo con Tomás Rebord, por la plataforma Kick, en una transmisión en la que recordó cómo fueron las últimas apariciones públicas del jefe de Estado.

"Nueva orden de Presidencia a toda persona que organice un evento con participación presidencial: no se filma al Presidente caminando", afirmó Manu Jove durante su diálogo con Tomás Rebord.

La declaración generó sorpresa en el conductor. "Me estás jodiendo. O sea que no se lo puede filmar desplazándose", reaccionó Rebord. Jove ratificó entonces la información: "No se lo filma caminando".

Qué dijo Manu Jove sobre las últimas transmisiones

Según explicó el periodista, se trata de una instrucción reciente de Presidencia dirigida a quienes organizan actividades en las que participa el mandatario. La indicación, de acuerdo con su relato, apunta específicamente a las imágenes de Milei durante sus desplazamientos dentro de los eventos.

Lo que contó Manu Jove sobre Milei es terrible e inédito.

Jove también sostuvo que la nueva disposición ya puede advertirse en las transmisiones oficiales de las actividades recientes de Javier Milei. "De hecho, tanto en el evento del jueves como en el del viernes, la transmisión oficial aparece primero plano abierto, no se ve mucho, y Milei en el estrado directamente. No se traslada", explicó.