El histórico corista de Los Rolling Stones vuelve a presentarse en Buenos Aires

Junto a su ya habitual banda local encabezada por Fabián "Zorrito" Von Quintiero y el guitarrista Pilo Gómez, el histórico corista de Los Rolling Stones, Bernard Fowler, volverá a presentarse el lunes 12 de septiembre en el Teatro Vorterix, del barrio porteño de Colegiales.

Al igual que ocurrió en abril pasado, cuando actuó en ese mismo lugar, el artista neoyorquino promete repasar algunos clásicos de los Stones y de otras leyendas del rock mundial, además de desplegar material propio.

Además de "El Zorrito" en bajo y Pilo Gómez, Fowler estará acompañado por Gaita Lattes en guitarra, Carlos "Melena" Sánchez en batería y Nico Rafetta en teclados.

El intérprete de larga trayectoria, que desde 1985 forma parte del staff de la legendaria banda británica, mantiene una larga relación con la Argentina desde la recordada primera visita en 1995.

En tal sentido, Fowler regresó en calidad de solista en diversas ocasiones, lo que le permitió trabar una fluida relación con diversos artistas locales, con los cuales conformó una banda local.

La ligazón del músico con la Argentina se intensificó en los últimos tiempos, cuando decidió registrar un disco con versiones en inglés de clásicos del tango, junto a una orquesta típica.

"Este disco es para todos los grupos afro que fueron invisibilizados. Queremos darle más color a la Argentina. Su historia es hermosa, su cultura es hermosa, su música es hermosa, sólo le daremos un poco más de color", había señalado Fowler en abril pasado ante Télam al informar su proyecto, que lleva adelante en sociedad con Pilo Gómez.

En esa ocasión, el músico reveló una versión de "El día que me quieras" y contó que el disco también incluirá una canción de Charly García, uno de sus grandes amigos argentinos.

Precisamente en esa visita, Fowler se tomó un recreo para ofrecer un show en Vorterix, y, aunque la expectativa obligaba a añadir una nueva fecha, el inicio de los ensayos con los Stones para el arranque de la gira "Sixty" postergó los planes.

Esa noche, el intérprete hizo delirar a los presentes, quienes no paraban de cantar "mire, mire qué locura; mire, mire qué emoción; esta noche toca Bernard y el año que viene tocan los Stones".

Como respuesta, el artista regaló clásicos como "You´ve Got Me Rocking", "Tumbling Dice", "MIss You", "Jumping Jack Flash", "Satisfaction" y "Sympathy For The Devil"; además de "Heroes", "The Jean Genie" y "Rebel Rebel", de David Bowie; y "Get Up, Stand Up", de Bob Marley.

En la ocasión también estuvieron de invitados Carca, el grupo afrodescendiente La Familia y Jimmy Rip, guitarrista y productor de Mick Jagger, radicado en la Argentina desde hace más de una década.

Así que esta nueva función del 12 de septiembre será una revancha para quienes no pudieron asistir en abril y una segunda vuelta para quienes aquella noche salieron extasiados ante un vendaval de rock and roll.

A lo largo de su trayectoria, Fowler trabajó con artistas de la talla de Ryuchi Sakamoto, Bootsy Collins, Yoko Ono, Living Colour, Duran Duran y Herp Albert, entre tantos.

También cuenta con algunos soberbios discos solistas, como "Friends With Privileges", "The Bura" e "Inside Out", en donde desfilan famosos músicos como invitados.

Con información de Télam