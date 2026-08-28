Bárbara Lanata reveló qué pasó con la sucesión de Jorge Lanata al aire: "La verdad es…”

La muerte de Jorge Ernesto Lanata expuso una fuerte tensión entre sus hijas, Lola y Bárbara, y su última esposa, Elba Marcovecchio. Tras la partida del periodista, el conflicto familiar escaló a Tribunales a raíz de las diferencias en torno a la herencia y los bienes del fallecido. En ese contexto, una de sus hijas brindó detalles sobre el estado actual del proceso sucesorio.

Jorge Lanata junto a su hija, Bárbara Lanata.

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), Bárbara Lanata afirmó que los trámites sucesorios se encuentran frenados. Asimismo, comentó: “La verdad es que no puedo hablar demasiado porque hay un acuerdo de partes pero tenemos dos sucesiones separadas, una en la Argentina y una en el Uruguay. Las dos están paradas”.

Luego, explicó que las diferencias entre las partes y los tiempos de la Justicia dificultan el avance de las sucesiones: “La Justicia es un poco lenta y las partes no nos ponemos de acuerdo. Pueden pedirnos el pago de una multa. Con mi mamá y con Kiwita estamos juntas siempre”.

De qué falleció Jorge Lanata

El periodista Jorge Lanata falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde permanecía internado desde junio. Según trascendió, sufrió una falla multiorgánica luego de una hemorragia y una infección durante sus últimos días. Su cuadro se había agravado después de más de seis meses de internación, con distintos períodos de estabilidad y complicaciones que requirieron cuidados intensivos y asistencia respiratoria.

Su cuadro médico, además, incluyó problemas respiratorios, neumonía, infecciones y una isquemia intestinal que obligó a realizarle varias intervenciones quirúrgicas. En octubre, los médicos debieron extraerle 70 centímetros de intestino y posteriormente volver a unir el órgano. A lo largo de la internación también presentó una trombosis venosa profunda y un deterioro de su función renal.