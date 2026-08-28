Bárbara Lanata reveló qué pasó con la sucesión de Jorge Lanata al aire: "La verdad es…”

La muerte de Jorge Ernesto Lanata expuso una fuerte tensión entre sus hijas, Lola y Bárbara, y su última esposa, Elba Marcovecchio. Tras la partida del periodista, el conflicto familiar escaló a Tribunales a raíz de las diferencias en torno a la herencia y los bienes del fallecido. En ese contexto, una de sus hijas brindó detalles sobre el estado actual del proceso sucesorio.
Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), Bárbara Lanata afirmó que los trámites sucesorios se encuentran frenados. Asimismo, comentó: “La verdad es que no puedo hablar demasiado porque hay un acuerdo de partes pero tenemos dos sucesiones separadas, una en la Argentina y una en el Uruguay. Las dos están paradas”.
Luego, explicó que las diferencias entre las partes y los tiempos de la Justicia dificultan el avance de las sucesiones: “La Justicia es un poco lenta y las partes no nos ponemos de acuerdo. Pueden pedirnos el pago de una multa. Con mi mamá y con Kiwita estamos juntas siempre”.
De qué falleció Jorge Lanata
El periodista Jorge Lanata falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde permanecía internado desde junio. Según trascendió, sufrió una falla multiorgánica luego de una hemorragia y una infección durante sus últimos días. Su cuadro se había agravado después de más de seis meses de internación, con distintos períodos de estabilidad y complicaciones que requirieron cuidados intensivos y asistencia respiratoria.
Su cuadro médico, además, incluyó problemas respiratorios, neumonía, infecciones y una isquemia intestinal que obligó a realizarle varias intervenciones quirúrgicas. En octubre, los médicos debieron extraerle 70 centímetros de intestino y posteriormente volver a unir el órgano. A lo largo de la internación también presentó una trombosis venosa profunda y un deterioro de su función renal.