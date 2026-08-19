Baby Etchecopar se hartó de todo y dio el dato que preocupa a Milei: "Cada día"

Ángel Baby Etchecopar cuestionó al presidente Javier Milei por el rumbo económico del Gobierno y puso el foco en el impacto de la apertura comercial sobre la industria y los salarios. En A24, el periodista advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo.

Etchecopar cuestionó el argumento oficial de que la apertura económica permite acceder a productos más baratos y sostuvo que, en la práctica, esa estrategia puede terminar debilitando la producción nacional. "Es el misterio de ‘mirá qué barato estamos comprando, nos abrimos al mundo’. Realmente eso es cerrarse al mundo", afirmó el periodista al analizar las medidas impulsadas por el gobierno de Milei.

En esa línea, planteó que la pérdida de capacidad productiva puede tener consecuencias sobre el empleo y la actividad económica. "Un país sin industria es un país condenado al fracaso, un país sin fábricas es un país condenado al fracaso, un país sin mano de obra es un país condenado al fracaso, un país que no produce es un país que se va muriendo y secando de a poco", sostuvo.

Baby Etchecopar se hartó de todo y dio el dato que preocupa a Milei.

La advertencia a Milei

El periodista también apuntó contra la situación de los trabajadores y cuestionó hasta dónde debería llegar el ajuste para que los salarios puedan competir en un escenario de apertura comercial. "Entonces, le pregunto al Presidente: cuánto hace falta que nos ajuste los sueldos para que nosotros podamos competir en la micro y llegar a fin de mes. Porque cada día llegamos menos a fin de mes" expresó y agregó: "La gente no llega ni al 15, llega al 15 con deudas de tarjeta. Tarjetas estalladas, un churrasco pagado en 12 cuotas”.