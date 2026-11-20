Durante un móvil en vivo de Sálvese Quién Pueda (América TV), Rocío Robles habló sobre la polémica que protagonizó con Karina Mazzocco y Edith Hermida. Sin embargo, mientras esperaba para dar sus declaraciones, la participante de MasterChef Celebrity vivió un inesperado percance con su ropa que sorprendió a todos en el estudio.

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El cronista del programa fue a buscarla a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde Robles había quedado en el centro de la escena luego de un tenso intercambio con Mazzocco y Hermida. Mientras daba sus declaraciones, Ximena Capristo advirtió que Rocío tenía uno de los botones de su remera desabrochado y que la prenda dejaba ver más de lo esperado.

Al notar la situación, Yanina Latorre intervino rápidamente y le hizo una advertencia al movilero para que pudiera avisarle: “Avísale del botón. Se le ve la te…”. Al recibir el aviso, Rocío reaccionó con sorpresa, agradeció el gesto y se tomó el episodio con humor: “Ay, gracias. Los favores que uno hace para poder dar un móvil”.

El tenso cruce de Rocío Robles con Karina Mazzocco y Edith Hermida

Rocío Robles quedó en el centro de las polémicas de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe conducido por Wanda Nara, después de protagonizar distintos enfrentamientos con sus compañeras Karina Mazzocco y Edith Hermida. Uno de los primeros episodios trascendió a comienzos de noviembre, cuando en el programa Intrusos revelaron que había existido una discusión entre Robles y Mazzocco durante una grabación que no se había visto en pantalla.

Por otro lado, Robles también tuvo varios cruces con Edith Hermida. La panelista de Bendita había anunciado en una de las emisiones que dejaba de apuntar contra Mazzocco para concentrar sus bromas en la periodista deportiva. Incluso cuestionó su actitud y lanzó comentarios irónicos relacionados con su vínculo sentimental con Adrián Suar.