Así se usa: todo lo que tenés que saber sobre el parche regenerador de tejido humano que presentaron en El Trece

Un innovador avance de la biotecnología argentina sorprendió a la audiencia en la pantalla de El Trece. Se trata de un parche regenerativo de tejido humano impreso en 3D con exosomas, concebido para acelerar la curación de heridas complejas y tratar afecciones graves donde la piel pierde la capacidad de cicatrizar por sí misma.

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La iniciativa fue impulsada por la biotecnóloga e investigadora Mikele Amondarain, junto a su equipo y su director de tesis y socio, en un proyecto iniciado en el Instituto Fleni con el apoyo del CONICET. La científica explicó que la motivación detrás de la creación nació a partir de una dolorosa experiencia personal: el extenso tratamiento oncológico de su padre. "Mi papá estuvo enfermo durante 14 años de cáncer. Al estar tantas veces operado, sus heridas ya no cerraban porque la piel se va debilitando. De ahí tomé la inspiración para volcarme a la medicina regenerativa", relató durante la entrevista televisiva.

¿Cómo funciona y para qué casos se utiliza?

Este parche no actúa como un apósito convencional o "curita", sino como una matriz biotecnológica activa. Su uso está orientado principalmente al tratamiento de heridas de difícil cicatrización, tales como:

Úlceras y escaras profundas.

Heridas graves de pie diabético.

Quemaduras de alta severidad.

Epidermólisis ampollosa ("piel de cristal" o "piel de mariposa"), una rara afección genética que afecta a niños, provocando la apertura inmediata de la piel y los órganos internos al menor roce.

El gran secreto detrás de este desarrollo son los exosomas, pequeñas vesículas secretadas por células madre mesenquimales (obtenidas de cordón umbilical). Estos componentes funcionan como mensajeros cargados de información biológica pro-regenerativa y antiinflamatoria. Al aplicarse sobre la zona afectada, reducen el tiempo de cicatrización a la mitad y estimulan una restauración de calidad inédita, permitiendo incluso el renacimiento de folículos pilosos en la zona recuperada. Además, al no contener la célula completa, evitan cualquier tipo de rechazo genético.

Todo sobre el parche regenerativo de tejido humano presentado en El Trece.

Próximos pasos y proyección internacional

Actualmente, el proyecto tiene su base operativa en el Parque de la Innovación en la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra finalizando con éxito las fases de ensayos preclínicos en laboratorio y animales pequeños. Para continuar con los ensayos en modelos más grandes e iniciar las pruebas en humanos, Amondarain viajará a Silicon Valley, Estados Unidos, tras haber sido seleccionada para el prestigioso programa de aceleración de empresas biotecnológicas Draper Associates. A pesar del interés e inversión privada internacional, los creadores remarcaron su firme intención de sostener el desarrollo productivo en suelo argentino.